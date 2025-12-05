La provincia cerró el año con una batería de medidas de alivio fiscal sin precedentes destinada a impulsar al sector productivo e industrial. El gobernador Rogelio Frigerio destacó que su gestión busca generar condiciones para que la actividad privada pueda desplegar su potencial mediante nuevas inversiones, mayor producción y generación de empleo.

El eje central de estas políticas fue la reducción real de impuestos, aun en un contexto inflacionario. Según datos oficiales, todos los tributos provinciales registraron una baja en términos de moneda constante.

Reducción de impuestos y simplificación administrativa

Entre los principales cambios implementados se encuentran:

Inmobiliario Rural: registró una baja del 20% en términos reales , y el 100% de lo recaudado se destina exclusivamente a la mejora de caminos rurales.

registró una baja del , y el se destina exclusivamente a la mejora de caminos rurales. Alícuota de sellos: se redujo en un 60% para la inscripción de vehículos 0 km y maquinaria.

se redujo en un para la inscripción de vehículos 0 km y maquinaria. Tasas provinciales: se eliminaron más de 100 tasas , equivalentes a la mitad de las existentes.

se eliminaron , equivalentes a la mitad de las existentes. Ingresos Brutos: se redujeron y eliminaron alícuotas para los polleros integrados ; la tasa actual se redujo a un tercio y bajará a la mitad en 2026.

se redujeron y eliminaron alícuotas para los ; la tasa actual se redujo a un tercio y bajará a la mitad en 2026. Impuesto a la energía eléctrica: se eliminó el 13% previamente aplicado. Además, se firmó un convenio para que los municipios reduzcan sus tasas en la factura de luz.

Estas medidas buscan, según la administración provincial, “aliviar costos, mejorar la competitividad y facilitar la actividad” de productores, industrias y pymes.

Inversiones por USD 160 millones y 1.500 nuevos empleos

El gobernador Frigerio también enfatizó los resultados del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), orientado a atraer capitales privados con beneficios fiscales y condiciones favorables.

“Invertir en la provincia tiene que convenir”, señaló el mandatario durante la adhesión del programa por parte de la planta industrial Sagemüller, en Seguí.

El RINI ya generó:

USD 160 millones en inversiones.

en inversiones. 1.500 puestos de trabajo privados, pese al contexto económico desafiante.

“Cuando el Estado saca las trabas y tiende una mano, los entrerrianos responden con más producción, empleo y oportunidades”, afirmó el gobernador.

Modernización del sistema productivo: el DUT ya benefició a 18.000 ganaderos

Otro de los avances destacados es la implementación del Documento Único de Tránsito (DUT) para el traslado de animales, una herramienta que unifica trámites y reduce costos y tiempos operativos.

Desde su puesta en marcha, el DUT fue utilizado por 18.000 productores ganaderos en el traslado de ocho millones de cabezas de ganado, agilizando procesos que antes requerían múltiples gestiones.

Un año marcado por el alivio fiscal y el impulso a la inversión

Con este conjunto de medidas, el gobierno provincial afirma haber iniciado una etapa orientada a recuperar competitividad, atraer inversiones y promover empleo privado, colocando al sector productivo en el centro de la agenda pública.