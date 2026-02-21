El Gobierno provincial y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) sellaron este viernes al anochecer el acuerdo paritario correspondiente al presente período, mientras que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestó no estar en condiciones de aceptar la propuesta y llevará la moción a un congreso el próximo lunes. Los aumentos acordados tendrán vigencia a partir de febrero de 2026.

Dado que UPCN cuenta con mayor representatividad sindical, su aceptación permitió dar por concluida la paritaria conforme a la normativa vigente, quedando validado el acuerdo por mayoría. De este modo, se garantiza llegar en tiempo y forma con la liquidación de haberes del mes en curso, que comenzarán a percibirse en la primera semana de marzo. No obstante, las partes acordaron mantener instancias de diálogo permanente para abordar temas puntuales.

Los detalles de la propuesta

La recomposición salarial alcanzará tanto a trabajadores activos como pasivos.

Desde febrero de 2026 se otorgará una suma fija no remunerativa y no bonificable para los trabajadores, con exclusión del personal docente y de las fuerzas de seguridad. El monto equivale al 15,8 por ciento del sueldo correspondiente a junio de 2025, calculado sin adicionales especiales ni sumas no remunerativas.

Se estableció un mínimo de 150.000 pesos y un máximo de 320.000 pesos. En el caso del Escalafón General de Enfermería, el mínimo será de 160.000 pesos. Además, se dispuso un incremento del 50 por ciento en la ayuda escolar respecto del último monto percibido.

Para el sector pasivo se acordó una suma fija de 75.000 pesos, que reemplaza la suma que se venía abonando hasta el momento.

Las declaraciones oficiales

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, destacó el resultado del encuentro: “Estamos muy conformes porque hemos logrado cerrar la paritaria con acuerdo por la mayoría. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) está firmando el acta paritaria; por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) no se expresó ni a favor ni en contra por el momento y llevará la moción a un congreso el próximo lunes”.

Al explicar la modalidad de la propuesta oficial, el funcionario sostuvo que si se hubiera optado por una suma remunerativa y bonificable “el aumento habría sido considerablemente menor”. En ese sentido, agregó: “Entendemos, en consenso con las entidades sindicales, que hoy los trabajadores necesitan liquidez inmediata en el bolsillo, y la forma más rápida de garantizarla es a través de sumas no remunerativas”.

Finalmente, Troncoso subrayó la importancia del vínculo permanente con los gremios: “Más allá de la mesa paritaria y la negociación colectiva formal, hay permanentemente una negociación informal. Hablamos todos los días y tenemos las mesas sectoriales activas; los puentes están tendidos permanentemente y eso es muy importante en estos tiempos”.