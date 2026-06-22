La medida quedó oficializada mediante el Decreto Nº 1793, suscripto también por el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y alcanza a todo el personal de la Administración Pública Provincial.

Un pedido impulsado por UPCN

La decisión se conoció luego de que la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Entre Ríos solicitara formalmente al Ejecutivo provincial el traslado de la jornada no laborable.

En una nota enviada al gobernador, el sindicato argumentó que, al coincidir este año la fecha con un sábado, muchos trabajadores no podrían disfrutar efectivamente del beneficio establecido por ley.

“Consideramos que sería un gesto disponer el traslado de la jornada no laborable al viernes 26 o al lunes 29 de junio, permitiendo así que la conmemoración adquiera el carácter reivindicativo con el que fue concebida”, señalaron desde la organización gremial.

Asimismo, recordaron que decisiones similares fueron adoptadas en años anteriores mediante decretos provinciales que adelantaron la fecha cuando coincidía con jornadas no laborables para gran parte de los agentes estatales.

Reconocimiento a los empleados públicos

En los fundamentos del decreto, el Gobierno provincial sostiene que el adelantamiento constituye un reconocimiento a la labor que desarrollan diariamente los trabajadores de la administración pública.

La norma establece de manera excepcional que la jornada correspondiente al Día del Trabajador Estatal será observada el 26 de junio, permitiendo que los agentes provinciales puedan acceder al beneficio en una fecha hábil.

Desde UPCN valoraron la decisión y habían expresado previamente que una medida de estas características sería considerada positivamente por los trabajadores del sector.

Alcance de la medida

El feriado alcanzará a todo el personal de la Administración Pública Provincial. Sin embargo, el decreto aclara que aquellos agentes que deban cumplir funciones por integrar servicios esenciales deberán prestar tareas normalmente.

En esos casos, se prevé el otorgamiento de un franco compensatorio para quienes deban cumplir guardias o garantizar la continuidad de prestaciones consideradas indispensables para la comunidad.

De esta manera, los trabajadores estatales entrerrianos tendrán este año su jornada conmemorativa el viernes 26 de junio, en reemplazo de la fecha original prevista para el sábado 27.