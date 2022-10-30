El 4° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos se realizará entre el 23 y el 26 de noviembre en la capital entrerriana. La industria cinematográfica nacional y entrerriana recibirá importantes estímulos económicos en premios y fomentos al sector. El voto del público también será protagonista a través de un premio especial.

El FICER es una política de Estado que busca entre sus objetivos fomentar y difundir el cine regional y el entrerriano en particular. Sus distintas ediciones han generado un interés cada vez mayor en las y los espectadores, a la vez que se ha convertido en un espacio de encuentro y crecimiento para realizadores a través de una importante inversión que efectúa el Gobierno de Entre Ríos, que este año alcanza la suma de $5.550.000 en galardones.

Los premios para las secciones en competencia

En el marco de las secciones competitivas del Festival, el jurado elegirá un largometraje argentino -que podrá ser de ficción, animación o documental- que recibirá $500.000.

Por su parte, un cortometraje entrerriano -que podrá ser de ficción, animación o documental- designado por el jurado de la sección obtendrá $350.000.

A estos reconocimientos monetarios otorgados por el Gobierno de la Provincia se le suman los premios que se entregarán en el marco de los concursos del Mercado Regional del FICER, de más de cuatro millones de pesos.

Habrá, además, premios paralelos como en el caso de CINE.AR que ofrece un reconocimiento al mejor corto entrerriano, y el Premio ARAER (Asociación de Realizadores y Realizadoras Audiovisuales de Entre Ríos) para la misma sección.

Ojo Pez, el premio del público

Como en cada una de las ediciones anteriores, el premio mayor del FICER es la estatuilla Ojo Pez. Esta distinción es elegida por el público mediante un sistema de votación al final de cada proyección. El resultado de la película ganadora de cada sección se dará a conocer en la Gala de Premiación el último día del Festival, el sábado 26 de noviembre.

A través de este premio especial, cada persona puede tener un acercamiento y apreciación de la obra cinematográfica desde su propio universo cultural sin mediaciones de ningún tipo. De este modo, cada espectador y espectadora se configura como parte activa del FICER.

Competencias oficiales

El 17 de octubre cerró el plazo para la presentación de largometrajes argentinos y cortometrajes entrerrianos en el marco de las secciones competitivas del Festival.

La Dirección Artística, a cargo de Eduardo Crespo, junto al equipo de programación, integrado por Florencia Curi (Chajarí), Pablo Blejer (Paraná) y Julio Gómez (Paraná); recibió 65 propuestas de largometrajes argentinos. Las películas son oriundas de provincias como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Río Negro y Buenos Aires.

Asimismo, al cierre de la convocatoria se recibieron 25 cortometrajes entrerrianos de Chajarí, Paraná, San José, Nogoyá, Villaguay, Federal, Concepción del Uruguay y Concordia.

De ese caudal, seis películas quedarán definitivamente programadas para la competencia de la Sección Cine Argentino; mientras que doce producciones serán incluidas en la grilla para conformar la Sección Cortometrajes Entrerrianos, también en competencia.

Desde la organización del 4° FICER, adelantaron que la conformación de los Jurados será dada a conocer en los próximos días. Serán dos cuerpos: tres referentes para definir el premio de Largometrajes; y otros tres para la sección de Cortometrajes Entrerrianos. Al mismo tiempo, el Mercado Audiovisual tendrá sus jurados específicos para otorgar premios a los proyectos que concursen.

Informes

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