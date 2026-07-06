El Gobierno de Entre Ríos presentó este lunes una nueva propuesta salarial a los gremios estatales en el marco de la paritaria 2026. La oferta contempla un incremento del 6% en dos tramos, aunque tanto la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) solicitaron una mejora antes de avanzar hacia un acuerdo.

La reunión concluyó con el pase a un cuarto intermedio, cuya fecha será definida en los próximos días.

La propuesta del Poder Ejecutivo establece un aumento remunerativo del 3% con los haberes de julio y otro 3% con los salarios de septiembre. Además, plantea mantener la suma fija acordada durante la negociación paritaria de mayo.

Los gremios pidieron una mejora

Durante el encuentro, los representantes sindicales consideraron insuficiente la oferta y solicitaron al Gobierno revisar el porcentaje propuesto.

Ante ese planteo, las partes acordaron suspender momentáneamente la negociación para que el Ejecutivo evalúe la posibilidad de presentar una propuesta superadora.

El Gobierno analizará el pedido

Tras la reunión, el secretario de Gobiernos Locales y miembro paritario, Ricardo Vales, destacó la continuidad del diálogo entre el Ejecutivo y los sindicatos.

“Presentamos una primera propuesta y ambos gremios solicitaron un cuarto intermedio para que podamos analizar una mejora”, señaló.

El funcionario explicó que la oferta fue elaborada teniendo en cuenta la situación económica de la provincia y las posibilidades financieras del Estado.

“Consiste en un incremento remunerativo del seis por ciento, distribuido en dos tramos: un tres por ciento con los haberes de julio y otro tres por ciento con los haberes de septiembre”, precisó.

Además de la cuestión salarial, durante la reunión también se abordaron distintos planteos vinculados a las condiciones laborales en áreas de la administración pública provincial.

Vales confirmó que el pedido formulado por UPCN y ATE será analizado junto al Ministerio de Hacienda antes del próximo encuentro.

Continuará la negociación

Desde el Gobierno señalaron que existe voluntad de ambas partes para continuar con las conversaciones y buscar un entendimiento.

La intención del Ejecutivo es volver a convocar a la mesa paritaria entre el miércoles y el inicio de la próxima semana, oportunidad en la que se dará una respuesta al planteo realizado por las organizaciones sindicales.

La negociación salarial se desarrolla en un contexto de desaceleración de la inflación, aunque los gremios sostienen la necesidad de que las actualizaciones permitan preservar el poder adquisitivo de los trabajadores estatales.