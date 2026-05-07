El Gobierno de Entre Ríos formalizó este jueves una nueva propuesta salarial para los trabajadores de la administración pública provincial en el marco de la negociación paritaria con los gremios estatales. La oferta contempla un incremento del 3,5% sobre las sumas remunerativas a partir de los haberes de mayo, aunque fue rechazada de inmediato por los sindicatos, que la consideraron insuficiente frente al deterioro del poder adquisitivo.

El encuentro se desarrolló al mediodía entre representantes del Ejecutivo provincial y dirigentes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Tras la reunión, ambas organizaciones adelantaron su negativa a aceptar la propuesta oficial y reclamaron una mejora sustancial.

La oferta presentada por el Gobierno incluye una actualización salarial del 3,5% sobre las sumas remunerativas, porcentaje que, según indicaron desde el Ejecutivo, supera el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido oficialmente. Además, se mantiene la suma fija acordada durante la negociación paritaria de febrero.

En relación con las Asignaciones Familiares, la propuesta establece una adecuación de los tramos de liquidación en la misma proporción del incremento salarial.

ATE calificó la oferta como “fría” e insuficiente

El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, cuestionó con dureza la propuesta oficial y sostuvo que no responde a la situación económica que atraviesan los trabajadores estatales.

“Es una propuesta que está muy lejos de lo que necesitamos y pretendemos los trabajadores del Estado; un 3,5% frío, sin ser integral y sin tener consistencia”, afirmó el dirigente sindical al término del encuentro.

Muntes señaló además que existe una fuerte pérdida del poder adquisitivo desde el inicio de la actual gestión provincial. “Planteamos la pérdida del 40% del salario real desde que asumió este gobierno. El 3,5% está muy lejos de lo que necesitamos”, remarcó.

No obstante, el dirigente reconoció un aspecto positivo de la propuesta al destacar que el incremento sería remunerativo. “Eso significa que alcanzará a los jubilados y permitirá sostener recursos para la obra social”, explicó.

ATE también reiteró otros reclamos pendientes, entre ellos la reducción de la jornada laboral y la recuperación del Código 272, puntos sobre los cuales —según indicaron— no hubo avances en la negociación.

UPCN pidió “gestos” y cuestionó las desigualdades

Desde UPCN, la secretaria adjunta Carina Domínguez evitó centrar el análisis exclusivamente en el porcentaje salarial y apuntó a las diferencias existentes dentro de la administración pública provincial.

“No vamos a contestar sobre un porcentaje. El análisis es mucho más profundo; es cómo vamos a seguir y qué otros componentes vamos a considerar”, expresó.

Domínguez reclamó además señales concretas por parte del Gobierno provincial hacia los trabajadores estatales. “Necesitamos claramente un gesto para saber qué está dispuesto a hacer el gobierno. ¿Por qué boleto gratuito sí en algunos lugares y para nosotros no? ¿Por qué hay tantas diferencias en la administración pública?”, cuestionó.

Por su parte, la representante gremial Cristina Melgarejo insistió en la necesidad de resolver demandas históricas de sectores específicos, especialmente enfermería y auxiliares de educación.

“Queremos que el gobierno diga claramente que somos importantes los trabajadores públicos. Tienen que mejorar la propuesta e incluirnos”, sostuvo.

Cuarto intermedio hasta el martes

Ante el rechazo sindical, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo martes 12 de mayo a las 14. Para esa jornada, ATE convocó a su cuerpo de delegados y al Consejo Directivo Provincial con el objetivo de evaluar los pasos a seguir.

Los gremios esperan que el Ejecutivo provincial presente una propuesta superadora que contemple no solo la evolución inflacionaria, sino también los reclamos sectoriales pendientes dentro de la administración pública entrerriana.