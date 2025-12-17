El Gobierno nacional presentó este miércoles el portal de Transparencia Tributaria Municipal, una nueva herramienta digital que detalla los tributos que cobran provincias y municipios de todo el país. La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Economía con el objetivo de fortalecer la transparencia fiscal y facilitar el acceso a la información sobre los sistemas impositivos locales.

“Con el propósito de fortalecer la transparencia fiscal en el ámbito de los gobiernos locales, el Ministerio de Economía publica el portal de Transparencia Tributaria Municipal, una herramienta que reúne información tributaria de los municipios de todo el país”, señaló el comunicado oficial difundido desde el Palacio de Hacienda. En ese sentido, se destacó que el Mapa Tributario Municipal permite identificar bases imponibles y alícuotas aplicables a tasas seleccionadas, además de realizar comparaciones entre jurisdicciones.

La publicación se da en un contexto de fuerte discusión entre la Nación y las provincias por el nivel de presión impositiva que aplica cada jurisdicción. En ese marco, el informe incluye datos correspondientes a la provincia de Entre Ríos, organizados en cuatro rubros: hipermercados, industrias, entidades financieras y actividades primarias, con foco en la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene proyectada para el año 2025.

En el caso de la actividad de hipermercados, los municipios entrerrianos presentan alícuotas que van desde el 1,30% hasta el 2,70% sobre Ingresos Brutos. Gualeguaychú aplica una tasa del 1,50%, La Paz del 1,60%, Villaguay del 1,65%, mientras que Chajarí y Paraná alcanzan el 2,00%. En tanto, Victoria y Concordia establecen rangos mínimos y máximos. En los casos de Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguay, la información no estaba disponible al momento del relevamiento.

Para la actividad industrial, las alícuotas informadas también muestran variaciones. Villaguay registra un 0,60%, Gualeguaychú un 1,00% y Paraná un 1,20%, mientras que Chajarí alcanza el 2,00%. Al igual que en otros rubros, Victoria, La Paz y Concordia aplican escalas con mínimos y máximos, y varios municipios no cuentan con datos publicados.

Respecto de las entidades financieras, el relevamiento detalla no solo alícuotas sino también montos mínimos. Las tasas oscilan entre el 3,00% en Gualeguaychú y el 8,00% en Villaguay, con importantes diferencias en los importes base. Paraná aplica una alícuota del 4,50%, Concordia del 6,50% y Chajarí del 7,00%. Nuevamente, en Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguay no se disponía de información al momento de la elaboración del informe.

Finalmente, en el rubro de actividades primarias, Paraná aplica una alícuota del 1,20%, Gualeguaychú del 1,50%, Villaguay del 1,65% y Chajarí del 2,00%, mientras que Victoria, La Paz y Concordia establecen rangos variables. En varios municipios entrerrianos, los datos tampoco estaban disponibles.

Desde el Gobierno nacional remarcaron que la publicación de este portal busca aportar claridad al debate fiscal, brindar previsibilidad a los contribuyentes y promover una mayor transparencia en la gestión tributaria de los gobiernos locales, en un escenario de revisión del esquema impositivo a nivel nacional y subnacional.