El Gobierno Nacional ha puesto en marcha una medida destinada a agilizar los trámites de la administración pública, estableciendo el "silencio administrativo positivo" en ciertos procedimientos, según lo dispuesto en el Decreto 971/2024. Este cambio significa que, si la administración no responde en el plazo estipulado, la falta de resolución se interpretará automáticamente como una aprobación del trámite en cuestión.

¿Qué implica el "Silencio Administrativo Positivo"?

El Decreto 971/2024 introduce el silencio administrativo positivo como un mecanismo para reducir los tiempos de espera en los trámites públicos. Esta medida se basa en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, actualizada por la Ley de Bases N° 27.742, que establece que la inacción de la administración podrá considerarse una aprobación en ciertos casos. Así, los ciudadanos podrán continuar con sus solicitudes sin requerir una respuesta explícita de las autoridades, lo que representa un cambio significativo hacia la simplificación administrativa.

Excepciones en Áreas Sensibles

Sin embargo, el nuevo sistema no será universal. Los trámites relacionados con la salud pública, el medio ambiente, los servicios públicos y los derechos sobre bienes de dominio público están excluidos de esta modalidad, ya que requieren una supervisión específica y no se permite una aprobación tácita. En estos casos, la falta de respuesta no implicará una resolución favorable automática.

Digitalización para una Gestión Eficiente

Para aplicar el silencio administrativo positivo de forma eficaz, el Gobierno ha impulsado la digitalización de todos los trámites a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) y otros sistemas digitales de cada organismo. Esta estrategia busca eliminar la necesidad de acudir a una oficina física, promoviendo una gestión más accesible y transparente para los ciudadanos.

La implementación se realiza de forma progresiva: el sistema de silencio positivo ya rige en la Administración Pública Central desde el 1 de noviembre de 2024 y se extenderá a los organismos descentralizados a partir del 1 de diciembre de 2024.

¿Qué Trámites están Alcanzados y cuáles Excluidos?

El Decreto 971/2024 se complementa con dos anexos que detallan los trámites a los que aplica el silencio positivo y aquellos excluidos de la medida. El Anexo I incluye los trámites exceptuados, tales como autorizaciones en sectores sensibles y servicios esenciales, mientras que el Anexo II abarca los trámites en los que sí se aplicará el silencio positivo. Entre estos, se encuentran permisos turísticos y registros de datos personales, áreas en las que la agilidad es fundamental y la aprobación automática no implica riesgos significativos.

¿Qué Cambios traerá esta Medida para los Ciudadanos?

El sistema de silencio positivo representa una ventaja para quienes esperan respuestas rápidas en sus gestiones cotidianas. De acuerdo con fuentes oficiales, este cambio permitirá reducir la burocracia y facilitará la obtención de autorizaciones en sectores no críticos. Para los interesados, los detalles sobre qué trámites aplican a este nuevo sistema pueden consultarse en los anexos del Decreto 971/2024, disponibles en la web del Boletín Oficial de la República Argentina.