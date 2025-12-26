La Jefatura de Gabinete de Ministros estableció tres días no laborables con fines turísticos para el año 2026, en el marco de las facultades otorgadas por la Ley 27.399 y el Decreto 614/2025, con el objetivo de fomentar el turismo interno y favorecer la actividad económica vinculada al sector.

A través de la Resolución 164/2025, se designaron como días no laborables turísticos el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre del próximo año. Estas fechas fueron seleccionadas estratégicamente para conformar fines de semana largos.

La normativa recuerda que la Ley 27.399 autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a fijar hasta tres feriados o días no laborables por año, los cuales deben ubicarse en días lunes o viernes, con el propósito de incentivar los desplazamientos turísticos dentro del país.

Desde el Gobierno señalaron que este tipo de medidas contribuye a morigerar la estacionalidad del turismo, permitiendo una distribución más equilibrada del flujo de visitantes a lo largo del año y generando un impacto positivo en las economías regionales.

La resolución lleva la firma del jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. Asimismo, dispone las comunicaciones correspondientes a la Dirección Nacional del Registro Oficial.