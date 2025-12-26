Turismo en Argentina
El Gobierno nacional fijó tres días no laborables con fines turísticos para 2026
La Jefatura de Gabinete de Ministros estableció tres días no laborables con fines turísticos para el año 2026, en el marco de las facultades otorgadas por la Ley 27.399 y el Decreto 614/2025, con el objetivo de fomentar el turismo interno y favorecer la actividad económica vinculada al sector.
A través de la Resolución 164/2025, se designaron como días no laborables turísticos el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre del próximo año. Estas fechas fueron seleccionadas estratégicamente para conformar fines de semana largos.
La normativa recuerda que la Ley 27.399 autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a fijar hasta tres feriados o días no laborables por año, los cuales deben ubicarse en días lunes o viernes, con el propósito de incentivar los desplazamientos turísticos dentro del país.
Desde el Gobierno señalaron que este tipo de medidas contribuye a morigerar la estacionalidad del turismo, permitiendo una distribución más equilibrada del flujo de visitantes a lo largo del año y generando un impacto positivo en las economías regionales.
La resolución lleva la firma del jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. Asimismo, dispone las comunicaciones correspondientes a la Dirección Nacional del Registro Oficial.