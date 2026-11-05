El Gobierno nacional dispuso el cierre operativo de 72 registros automotores distribuidos en distintas provincias del país. En Entre Ríos, la medida comprende seis dependencias y fue establecida mediante la Resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia, publicada este jueves 5 de noviembre en el Boletín Oficial.

La disposición forma parte del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, aprobado por la Resolución 306/2026, que contempla cambios en la distribución territorial y funcional de las oficinas registrales.

La normativa fija un plazo improrrogable de 60 días hábiles para ejecutar los cierres y organizar la reasignación de los dominios de los vehículos registrados en las dependencias alcanzadas.

Cuáles son los registros que cerrarán en Entre Ríos

Los anexos de la resolución identifican seis dependencias entrerrianas comprendidas en el proceso:

Paraná: registro con competencia exclusiva sobre maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios, ubicado en Urquiza 1289.

registro con competencia exclusiva sobre maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios, ubicado en Urquiza 1289. Concepción del Uruguay: Registro Seccional de la Propiedad del Automotor N° 3 (08028/32003).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor N° 3 (08028/32003). Basavilbaso y Rosario del Tala: Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (58018).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (58018). Gualeguaychú y Urdinarrain: Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (58011).

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (58011). Nogoyá: registro con competencia exclusiva sobre maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (58015).

registro con competencia exclusiva sobre maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (58015). Ramírez: registro con competencia exclusiva sobre maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (58016).

Los registros de Paraná, Basavilbaso y Rosario del Tala, Gualeguaychú y Urdinarrain, Nogoyá y Ramírez aparecen en el Anexo I, que establece nuevas supresiones.

En tanto, el Registro Automotor N° 3 de Concepción del Uruguay está incluido en el Anexo II, correspondiente a dependencias cuya supresión había sido dispuesta anteriormente y cuyo cierre operativo debe concretarse.

La reorganización alcanza a 72 oficinas en el país

La Resolución 538/2026 identifica 67 registros seccionales en el Anexo I y otros cinco en el Anexo II. En total, son 72 dependencias alcanzadas por el proceso.

Las oficinas están distribuidas en Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

La provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de registros incluidos, mientras que Entre Ríos cuenta con seis dependencias alcanzadas.

Desde el Ministerio de Justicia fundamentaron la decisión en la necesidad de reorganizar la estructura registral, concentrar funciones y optimizar los recursos disponibles.

Qué pasará con los vehículos y los trámites

La normativa establece que la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios deberá reasignar los dominios radicados en las oficinas suprimidas a otros registros que permanezcan operativos.

Para concretar el proceso, también deberán adoptarse medidas administrativas, registrales, documentales e informáticas.

De esta manera, los vehículos que actualmente están registrados en las dependencias alcanzadas pasarán a tener asignado otro registro seccional que continúe funcionando.

Los registros que continúen podrán ampliar sus competencias

La resolución también contempla que las oficinas que permanezcan operativas puedan incorporar nuevas competencias para realizar trámites vinculados con automotores, motovehículos, maquinaria agrícola, vial e industrial y prendas con registro sobre bienes muebles no registrables.

Esa ampliación deberá contar con una orden previa de la Dirección Nacional, independientemente de las funciones que originalmente tenga asignadas cada dependencia.

Además, los encargados titulares de los registros que absorban nuevas funciones conservarán su condición y extenderán su nombramiento a la nueva denominación registral.

La Resolución 538/2026 entró en vigencia este jueves 5 de noviembre, con su publicación en el Boletín Oficial. Sin embargo, el cierre operativo de las 72 dependencias deberá concretarse dentro del plazo establecido de 60 días hábiles.