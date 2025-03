A través de un trabajo articulado entre el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, el Gobierno nacional actualizó la Ley de Tránsito, una normativa con casi 30 años de antigüedad. Las medidas fueron oficializadas hoy mediante el Decreto 196/2025, publicado en el Boletín Oficial.

El principal objetivo de esta modernización es agilizar trámites administrativos y reducir costos tanto para conductores particulares como profesionales. Entre los cambios más relevantes se encuentran la digitalización de la licencia de conducir, la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) y la implementación de peajes sin barreras en las rutas nacionales.

Licencia de conducir digital y renovaciones más ágiles

Uno de los cambios más destacados es la incorporación de la licencia nacional de conducir en formato digital, con validez en todo el país. La renovación será más ágil, ya que los conductores deberán presentar un certificado de aptitud psicofísica de manera online. Los plazos de renovación serán de cinco años para menores de 65 años, tres años para mayores de 65 y anualmente a partir de los 70 años.

En caso de que el conductor tenga antecedentes por infracciones graves, deberá aprobar un examen teórico y práctico para revalidar su licencia. Asimismo, los conductores principiantes seguirán utilizando el cartel identificatorio de su condición durante los primeros seis meses y, si cometen faltas graves en los primeros dos años, la licencia será suspendida.

Los cursos teórico-prácticos y los exámenes de aptitud psicofísica podrán realizarse en forma descentralizada por prestadores públicos y privados, con estándares regulados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Además, la digitalización permitirá que los certificados sean presentados en línea.

Cambios para conductores profesionales de transporte

Otro aspecto clave de la reforma es la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI). A partir de ahora, las licencias nacionales de conducir de las categorías C, D y E (profesionales) serán válidas para el transporte interjurisdiccional de cargas y pasajeros, siempre que sean emitidas por jurisdicciones autorizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Nueva regulación de la VTV

Se modificaron los plazos para la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Los vehículos 0 km de uso particular ahora deberán realizar su primera revisión técnica a los cinco años de la fecha de patentamiento, mientras que los de uso no particular deberán someterse a la inspección en un plazo máximo de un año. Para los vehículos usados de hasta 10 años de antigüedad, la VTV tendrá una vigencia de dos años, y para aquellos con más de 10 años, la revisión será anual.

Implementación de peajes sin barreras

El decreto establece que todas las rutas nacionales deberán implementar el sistema de peajes sin barreras, conocido como "free flow", antes de junio de 2027. La Dirección Nacional de Vialidad deberá desarrollar un cronograma de implementación para garantizar una transición eficiente hacia este modelo que busca agilizar el tránsito y reducir demoras.

Regulación para vehículos autónomos y trailers

Por primera vez, la Ley de Tránsito incorpora el concepto de "vehículo autónomo", estableciendo los requisitos técnicos y de seguridad según su nivel de automatización.

En cuanto a los trailers y casas rodantes categoría O1 (con peso de hasta 750 kilos), podrán ser trasladados por cualquier vehículo, eliminando la necesidad de tramitar un Certificado de Seguridad Vehicular (CSV) por cada unidad. Ahora bastará con un solo CSV, lo que permitirá reducir costos y trámites burocráticos para los usuarios.