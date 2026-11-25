El Consejo General de Educación (CGE) informó que este miércoles se registró un 83,4% de presencialidad docente en las escuelas de Entre Ríos, de acuerdo con los datos relevados en establecimientos educativos de toda la provincia.

La información fue recopilada a través de las direcciones departamentales de escuelas y del sistema administrativo del organismo. Según el Gobierno provincial, la asistencia permitió sostener el funcionamiento de las aulas en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo.

Desde el Ejecutivo destacaron la participación de los equipos directivos, docentes y personal auxiliar que concurrieron a sus lugares de trabajo para garantizar la continuidad de las actividades escolares durante el tramo final del ciclo lectivo.

También valoraron el acompañamiento de las familias que enviaron a sus hijos a clases.

El Gobierno provincial señaló que el objetivo es mantener el funcionamiento de las instituciones educativas y cumplir con el calendario escolar vigente en todo el territorio entrerriano.