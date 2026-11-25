El Gobierno informó un 83,4% de presencialidad docente en las escuelas de Entre Ríos
El relevamiento del Consejo General de Educación (CGE) corresponde a la jornada de este miércoles. Según los datos oficiales, las actividades escolares se desarrollaron con normalidad en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo provincial.
El Consejo General de Educación (CGE) informó que este miércoles se registró un 83,4% de presencialidad docente en las escuelas de Entre Ríos, de acuerdo con los datos relevados en establecimientos educativos de toda la provincia.
La información fue recopilada a través de las direcciones departamentales de escuelas y del sistema administrativo del organismo. Según el Gobierno provincial, la asistencia permitió sostener el funcionamiento de las aulas en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo.
Desde el Ejecutivo destacaron la participación de los equipos directivos, docentes y personal auxiliar que concurrieron a sus lugares de trabajo para garantizar la continuidad de las actividades escolares durante el tramo final del ciclo lectivo.
También valoraron el acompañamiento de las familias que enviaron a sus hijos a clases.
El Gobierno provincial señaló que el objetivo es mantener el funcionamiento de las instituciones educativas y cumplir con el calendario escolar vigente en todo el territorio entrerriano.