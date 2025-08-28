El Gobierno nacional oficializó este jueves una modificación en la aplicación de los feriados nacionales: a partir de ahora, aquellos que coincidan con sábados o domingos podrán trasladarse al lunes inmediato posterior o al viernes inmediato anterior, según disponga la autoridad competente.

La medida quedó establecida en el Decreto 614/2025, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Hasta el momento, la Ley 27.399 contemplaba el corrimiento de feriados que caían martes, miércoles, jueves o viernes, con el objetivo de fomentar fines de semana largos. Sin embargo, no había previsiones para los feriados que coincidían con sábados o domingos, lo que generaba un vacío legal.

Con la nueva disposición, la Jefatura de Gabinete de Ministros fue designada como autoridad de aplicación y tendrá la facultad de establecer las normas complementarias necesarias para instrumentar los cambios.

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo argumentó que la decisión busca “honrar la condición de feriados trasladables” prevista en la legislación vigente y evitar interpretaciones que pudieran desvirtuar su espíritu.

La normativa entró en vigencia de manera inmediata con su publicación en el Boletín Oficial y regirá para todos los feriados nacionales trasladables que coincidan con fines de semana.