El gobierno de Entre Ríos presentó en la ciudad de San Benito el informe final de la primera etapa del proyecto “Diseño e instalación de la red de monitoreo de aguas subterráneas de la provincia”, una iniciativa desarrollada de manera conjunta entre el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios —a través de la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias (Dghyos)— y el Instituto Nacional del Agua (INA).

El programa constituye un paso clave hacia la consolidación de una gestión integral y sustentable de los recursos hídricos del territorio provincial, al aportar información técnica estratégica que permitirá planificar de forma eficiente el uso del agua subterránea.

Una herramienta para el uso sustentable del recurso

El proyecto forma parte del Plan Nacional Federal de Aguas Subterráneas (Pnfas), impulsado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos y coordinado junto con el Consejo Hídrico Federal. Su principal objetivo es fortalecer el conocimiento sobre las aguas subterráneas mediante tareas sistemáticas de relevamiento, medición y análisis, fundamentales para la toma de decisiones a nivel provincial y local.

Durante esta primera etapa, el trabajo se concentró en el departamento Paraná, donde se llevaron adelante visitas técnicas y relevamientos en conjunto con cooperativas de agua de la región. Gracias a esta articulación, se podrá disponer de información actualizada sobre cantidad y calidad del recurso, considerada esencial para la planificación hídrica.

Un proceso colaborativo

El director de Hidráulica y Obras Sanitarias, Oscar Pintos, destacó el rol de las organizaciones que participaron en el proceso. “Este proyecto es el fruto de la colaboración y el compromiso de las cooperativas de agua, sin cuya participación no hubiera sido posible llegar a este resultado”, señaló.

Asimismo, adelantó que ya se trabaja para ampliar la iniciativa a otros departamentos de la provincia. “Es un proceso complejo, que involucra múltiples actores con realidades diferentes, pero necesario para contar con información precisa que nos permita hacer un uso sustentable de este valioso recurso”, afirmó.

Participación y cierre de etapa

Del encuentro desarrollado en San Benito participaron representantes de la Dghyos, del INA y del gobierno municipal. Estuvieron presentes el intendente Ariel Voeffray; la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Paola Colazo; la especialista del INA, María del Valle Venencio; y la representante de la Dghyos, Mónica García, junto a miembros de cooperativas de agua y vecinos de la localidad.

El cierre de esta primera etapa marca un avance significativo en la construcción de una red provincial de monitoreo, que permitirá contar con información confiable y permanente sobre las aguas subterráneas, uno de los recursos más estratégicos para el desarrollo sostenible de Entre Ríos.