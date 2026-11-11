El Gobierno de Entre Ríos envió a la Legislatura un proyecto de ley para obtener autorización sobre los cambios previstos en la estructura societaria del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. (Nbersa), en su condición de agente financiero de la provincia.

La reorganización contempla una fusión por absorción en la que el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. será la entidad absorbente y continuadora universal, incorporando al Nuevo Banco de Entre Ríos y al Banco de San Juan. La operación cuenta con una opinión favorable preliminar del Banco Central de la República Argentina (BCRA), aunque todavía requiere las aprobaciones definitivas correspondientes.

El proyecto elevado por el Ejecutivo solicita autorización legislativa para que la entidad resultante continúe prestando el servicio de Agente Financiero y Caja Obligada de la Provincia, asumiendo los derechos y obligaciones pendientes del actual banco. También contempla el traslado de la casa central a la provincia de Santa Fe.

Desde el Gobierno aclararon que ese cambio de sede no deberá afectar la continuidad ni la calidad del servicio, la capacidad operativa, la atención al público ni la cobertura territorial de sucursales y cajeros automáticos comprometidos en Entre Ríos. Además, se prevé una nueva denominación social e identidad comercial que contemple el arraigo histórico de las tres entidades.

Por qué el proyecto debe pasar por la Legislatura

La iniciativa sostiene que, aunque la Secretaría Legal y Técnica consideró que el Poder Ejecutivo tenía atribuciones para resolver la cuestión en el ámbito administrativo, la relevancia institucional del tema justificaba su tratamiento legislativo.

El Gobierno argumentó que el agente financiero provincial cumple funciones que exceden las de un proveedor habitual del Estado: administra los depósitos del Tesoro y participa en el pago de los salarios de los trabajadores de la administración pública y de los haberes del sector pasivo.

Por ese motivo, consideró necesario que la decisión cuente con el debate y el respaldo de los representantes legislativos, dado el alcance que tendrá sobre el funcionamiento de las distintas áreas estatales y su relación con la ciudadanía.

Para que la operación tenga plena validez, deberá contar con la aprobación definitiva de los órganos societarios de las entidades involucradas y la autorización formal del Banco Central.

La Bancaria manifestó preocupación por los puestos de trabajo

Mientras avanza el proceso, la Asociación Bancaria de Paraná expresó sus inquietudes sobre las consecuencias que podría tener la fusión para la estructura del Banco Entre Ríos en la provincia.

El secretario general del gremio, Ricardo Palma, explicó que mantuvo reuniones con autoridades de la entidad en Buenos Aires y con el ministro de Economía provincial, Fabián Boleas, para conocer el alcance de la reorganización y las garantías previstas para los trabajadores.

En declaraciones al programa Amanece… que no es poco, de Radio Plaza 94.7, Palma señaló que las autoridades bancarias les transmitieron que se mantendrían los convenios vigentes.

“Nosotros quedamos con algunas dudas que queríamos despejar y solicitamos una reunión con las autoridades del banco. La tuvimos con ellos en Buenos Aires y nos manifestaron que no se iba a modificar ningún tipo de convenio que está establecido”, indicó.

El dirigente recordó que en junio de 2020, durante la pandemia, se firmó un acuerdo específico para Entre Ríos que establece condiciones de resguardo para la estructura de la entidad. Según explicó, ese convenio impide trasladar la casa central, cerrar sucursales y despedir personal sin causa.

Palma también mencionó el encuentro con el ministro de Economía, Fabián Boleas, quien, según relató, manifestó que se sostendrían esos compromisos.

“Yo tuve una reunión con el ministro de Economía, Fabián Boleas, y manifestó que se iba a sostener eso, que no nos iban a tocar estos puntos”, sostuvo.

Sin embargo, el titular de La Bancaria Paraná aclaró que la tranquilidad del gremio es relativa, debido a que la fusión todavía no se concretó y el cambio de las figuras jurídicas podría generar un nuevo escenario.

“En ese sentido, nosotros estamos un poco más tranquilos, pero bueno, la fusión es el año que viene, eso cambia las figuras jurídicas y ahí pensamos que puede suceder algo”, advirtió.

La casa central, el principal motivo de inquietud

Uno de los puntos que más preocupa al sindicato es el posible traslado de áreas administrativas y de conducción fuera de Entre Ríos. Palma consideró que las decisiones podrían concentrarse en Buenos Aires o Rosario y señaló que ya se habrían trasladado distintas funciones a la capital del país.

“Nosotros creemos que van a manejar todo desde Buenos Aires o desde Rosario. Han trasladado muchas cosas a Buenos Aires, donde ellos manejan los cuatro bancos”, afirmó.

El dirigente diferenció la situación de las sucursales del interior provincial de la estructura de la casa central del Banco Entre Ríos, que considera particularmente expuesta ante una eventual reorganización.

“Nos preocupa la casa central más que nada. No sé, en el interior del Banco Entre Ríos estamos medio atados con alambre, con el personal justo, trabajando al límite. Pero la casa central por ahí nos preocupa, que puedan trasladarla y desmantelar un poco la gente ahí”, expresó.

De esta manera, el proyecto ingresado a la Legislatura abre una nueva etapa en el proceso de reorganización bancaria. Mientras el Gobierno busca garantizar la continuidad del servicio financiero provincial, el gremio reclama certezas sobre el mantenimiento de la estructura operativa y las fuentes laborales en Entre Ríos.