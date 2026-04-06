El Gobierno nacional oficializó una profunda reforma en el esquema de subsidios energéticos que modifica de manera sustancial el acceso al gas para millones de usuarios en todo el país. A través de una resolución del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), se dispuso la eliminación del sistema de segmentación por niveles de ingresos y la baja definitiva de la Tarifa Social Federal de Gas.

La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 371/2026, establece un nuevo esquema de asistencia focalizada que reemplaza los mecanismos vigentes hasta ahora. Según informó la administración nacional, el objetivo es redirigir los subsidios hacia los sectores de mayor vulnerabilidad, bajo un criterio más selectivo.

El fin de la segmentación implica que ya no habrá categorías diferenciadas de usuarios según ingresos —como ocurría con los niveles altos, medios y bajos—, lo que redefine el esquema de tarifas y subsidios en todo el sistema. En paralelo, la eliminación de la Tarifa Social Federal de Gas deja sin efecto un beneficio que alcanzaba a amplios sectores de la población, especialmente en regiones con menor acceso a redes de gas natural.

Impacto directo en los usuarios

Uno de los efectos más inmediatos de esta reforma se observa en el precio de la garrafa, un insumo clave para millones de hogares que no cuentan con conexión a la red de gas. Con el nuevo esquema, el costo final del gas envasado se incrementa, generando preocupación en un contexto de bajas temperaturas.

El cambio resulta particularmente sensible en provincias y localidades donde el uso de garrafas es predominante, tanto para la calefacción como para la cocción de alimentos. La actualización de tarifas, sumada a la reducción de subsidios generalizados, impacta directamente en el presupuesto familiar.

La resolución también introduce el denominado Precio Anual Uniforme (PAU), que regirá durante el año en curso. Este mecanismo establece que las tarifas deberán ajustarse periódicamente en función de los costos reales de abastecimiento, en línea con los contratos del Plan Gas.Ar.

Asimismo, la normativa dispone que la facturación contemple el nuevo esquema de subsidios focalizados, cuyo alcance y criterios de implementación aún generan interrogantes sobre su cobertura efectiva.

Un cambio estructural en la política energética

Con esta decisión, el Gobierno avanza en una reconfiguración integral del sistema de subsidios, orientada a reducir el gasto público y a trasladar progresivamente los costos del servicio a los usuarios.

Sin embargo, el impacto social de la medida ya comienza a sentirse, especialmente en sectores medios y bajos que pierden beneficios previos y enfrentan aumentos en servicios esenciales en plena temporada invernal.

Mientras tanto, crece la expectativa por la implementación concreta del nuevo esquema de asistencia y por la capacidad del Estado para garantizar que los sectores más vulnerables no queden excluidos del acceso a la energía.