El gabinete del Gobierno de Entre Ríos realizó este martes una nueva reunión de trabajo, encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio. Al finalizar el encuentro, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, informó los principales temas abordados y calificó la jornada como “una reunión muy provechosa”.

Entre los ejes de análisis estuvieron el estado de las negociaciones salariales con los trabajadores estatales, el avance del proyecto de ley de Ética Pública, Transparencia en el Ejercicio de la Función Pública y Ficha Limpia, y las acciones de asistencia y prevención ante las contingencias climáticas.

El cronograma de las paritarias estatales

En relación con las negociaciones salariales, Troncoso señaló que durante el encuentro se realizó un seguimiento de las propuestas que el Ejecutivo provincial presentará a los representantes de los trabajadores.

El funcionario confirmó que la paritaria docente se desarrollaría este martes por la tarde, mientras que la correspondiente al escalafón general estaba prevista para el miércoles por la tarde.

“Hicimos un seguimiento, un repaso de las ofertas que vamos a llevar adelante”, explicó.

El proyecto de Ética Pública y Ficha Limpia

Otro de los puntos centrales fue el tratamiento legislativo del proyecto de ley de Ética Pública, Transparencia en el Ejercicio de la Función Pública y Ficha Limpia.

Troncoso destacó que la iniciativa será sometida a votación en el recinto de la Cámara de Senadores este jueves. Desde el Ejecutivo provincial aguardan esa instancia con expectativas y consideran que su aprobación representaría un avance importante para la gestión.

“Es una ley que para nosotros es muy importante y conforma un hito de gestión”, sostuvo el ministro.

Asistencia a familias afectadas por las lluvias

La situación generada por las precipitaciones en diferentes localidades entrerrianas también formó parte de la agenda. Según detalló Troncoso, se repasaron los casos de familias afectadas en ciudades como La Paz y Paraná, además de las tareas de asistencia que se llevan adelante en coordinación con los municipios.

El funcionario indicó que se evaluó cómo se está desarrollando el acompañamiento social y el abordaje de las necesidades de las familias damnificadas.

Por último, señaló que el gabinete analizó las medidas de prevención ante las proyecciones meteorológicas para los próximos meses y la posible incidencia del fenómeno de El Niño.

“Estamos trabajando inteligentemente en sinergia para prevenir el mayor daño posible”, concluyó Troncoso.