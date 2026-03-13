El Gobierno de Entre Ríos presentó ante legisladores provinciales y representantes gremiales los principales lineamientos de un proyecto de reforma del sistema previsional, con el objetivo de iniciar un proceso de análisis y debate orientado a garantizar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia a largo plazo.

La propuesta fue elaborada a partir de estudios técnicos realizados por el Ejecutivo provincial y busca preservar el sistema previsional entrerriano, procurando su equilibrio financiero sin afectar derechos adquiridos por los beneficiarios actuales.

En ese sentido, el documento establece expresamente que las disposiciones de la reforma no modificarán la situación de quienes ya se encuentran jubilados o pensionados, garantizando el respeto de los beneficios otorgados y de las situaciones previsionales vigentes.

Principales lineamientos

Entre los puntos centrales del proyecto se destaca el mantenimiento del 82 por ciento móvil sobre el haber bruto para el cálculo del haber inicial de jubilación, tomando como base la historia laboral real de los trabajadores.

Además, se plantea el respeto de los regímenes especiales vigentes, con la continuidad de su aplicación para actividades que presentan características particulares, como el caso de docentes, personal de salud expuesto a riesgos y trabajadores con discapacidad.

El proyecto también contempla la implementación de un esquema de movilidad previsional basado en índices que reflejen la evolución salarial de los trabajadores en actividad, de modo que las jubilaciones puedan acompañar las variaciones sectoriales.

Otro de los aspectos incluidos es la armonización de las pensiones por fallecimiento, invalidez y edad avanzada con parámetros vigentes en sistemas previsionales nacionales y provinciales.

A su vez, el borrador incorpora herramientas de financiamiento del sistema, que podrían incluir aportes solidarios de carácter temporal en caso de registrarse desequilibrios financieros que comprometan la sustentabilidad del régimen previsional.

Cambios progresivos en edad jubilatoria

Entre las medidas analizadas se encuentra una actualización gradual de la edad jubilatoria y de los años de aportes, en un esquema progresivo que comenzaría a aplicarse cinco años después de la eventual sanción de la ley, con el objetivo de permitir una transición ordenada dentro del sistema.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la intención de esta instancia es abrir un proceso de diálogo institucional con legisladores, gremios y sectores involucrados, con el fin de enriquecer la propuesta antes de su envío formal a la Legislatura.

El borrador del proyecto continuará siendo analizado durante las próximas semanas, con la expectativa de incorporar aportes y construir consensos que permitan avanzar en una reforma que garantice la sostenibilidad del sistema previsional de Entre Ríos en el largo plazo.