Obra pública
El Gobierno de Entre Ríos invertirá 38 millones en la residencia de la Escuela Agrotécnica Nº 2 “La Carola” de Nogoyá
El Gobierno provincial anunció la ejecución de obras en la Escuela Agrotécnica Nº 2 La Carola, ubicada a 8 kilómetros de la ciudad de Nogoyá, con el objetivo de mejorar el sector de residencia estudiantil. Los trabajos contemplan la refacción integral de sanitarios y dormitorios, beneficiando directamente a los alumnos que residen de lunes a viernes en la institución.
La apertura de sobres para la licitación se realizará el miércoles 1 de octubre a las 11, bajo la órbita del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos.
Una inversión para la comunidad educativa
La intervención contará con un presupuesto oficial de 38.419.213 pesos y un plazo de ejecución de 50 días corridos. En total, se trabajará sobre unos 180 m² correspondientes al sector de residencia, dentro de una superficie institucional que supera los 3.000 m² e incluye aulas, comedor, tambo, industria y dirección.
Actualmente, la escuela recibe a más de 200 estudiantes, de los cuales 16 residen en el albergue de lunes a viernes.
El ministro de Planeamiento, Darío Schneider, remarcó la importancia de la obra:
“Estas obras forman parte de la planificación que venimos llevando adelante desde abril y que tiene como objetivo fortalecer la infraestructura escolar en toda la provincia. En este caso, se trata de una intervención en los dormitorios y sanitarios de la residencia estudiantil de la Escuela Agrotécnica de Nogoyá, con mejoras en las instalaciones para que los estudiantes cuenten con espacios más seguros y adecuados para su formación”.
Detalles de la intervención
Los trabajos incluirán:
- Renovación de cañerías de agua y desagües.
- Reemplazo de artefactos sanitarios.
- Refacción de revoques, revestimientos, pisos y contrapisos.
- Desmantelamiento de cielorrasos existentes y colocación de nuevos de placas de PVC.
- Construcción de una cabina exterior para la reubicación de termotanques eléctricos, liberando el espacio de duchas.
- Reacondicionamiento de la instalación eléctrica con tablero seccional, disyuntor diferencial y luminarias LED.
- Reemplazo de puertas y ventanas.