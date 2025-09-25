El Gobierno provincial anunció la ejecución de obras en la Escuela Agrotécnica Nº 2 La Carola, ubicada a 8 kilómetros de la ciudad de Nogoyá, con el objetivo de mejorar el sector de residencia estudiantil. Los trabajos contemplan la refacción integral de sanitarios y dormitorios, beneficiando directamente a los alumnos que residen de lunes a viernes en la institución.

La apertura de sobres para la licitación se realizará el miércoles 1 de octubre a las 11, bajo la órbita del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos.

Una inversión para la comunidad educativa

La intervención contará con un presupuesto oficial de 38.419.213 pesos y un plazo de ejecución de 50 días corridos. En total, se trabajará sobre unos 180 m² correspondientes al sector de residencia, dentro de una superficie institucional que supera los 3.000 m² e incluye aulas, comedor, tambo, industria y dirección.

Actualmente, la escuela recibe a más de 200 estudiantes, de los cuales 16 residen en el albergue de lunes a viernes.

El ministro de Planeamiento, Darío Schneider, remarcó la importancia de la obra:

“Estas obras forman parte de la planificación que venimos llevando adelante desde abril y que tiene como objetivo fortalecer la infraestructura escolar en toda la provincia. En este caso, se trata de una intervención en los dormitorios y sanitarios de la residencia estudiantil de la Escuela Agrotécnica de Nogoyá, con mejoras en las instalaciones para que los estudiantes cuenten con espacios más seguros y adecuados para su formación”.

Detalles de la intervención

Los trabajos incluirán: