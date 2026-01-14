El Gobierno de Entre Ríos concluyó una obra de ampliación en el Centro de Salud Venezuela de Estación Sosa. La intervención demandó una inversión provincial de 74 millones de pesos y permitirá ampliar la capacidad de atención en una zona de rol estratégico para el sistema sanitario regional.

La obra, ejecutada por el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, consistió en la construcción de tres nuevos consultorios mediante la ampliación del edificio existente hacia uno de sus laterales. Se incorporó además un pasillo interno que conecta las nuevas dependencias, optimizando la circulación y el uso del establecimiento. La firma Schurlein estuvo a cargo de los trabajos.

El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob, destacó que "esta intervención forma parte de una política sostenida de inversión en infraestructura en salud que lleva adelante el Estado provincial para fortalecer las condiciones edilicias de los establecimientos del territorio". En ese sentido, remarcó que con la ampliación "el centro de salud mejora la capacidad de atención, optimiza la respuesta ante emergencias y brinda mayor seguridad tanto a pacientes como al personal de salud".

Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, enfatizó el trabajo articulado entre carteras: "El gobernador Rogelio Frigerio nos encomendó un trabajo interministerial que favorece la gestión de resultados en beneficio de la comunidad entrerriana, sobre todo respecto a la atención primaria de la salud como pilar del bienestar y la equidad". Blanzaco agregó: "Nos ocupa generar estrategias para que los establecimientos sanitarios puedan mejorar progresivamente la infraestructura para sostener el acceso óptimo a los servicios de salud".

Los nuevos consultorios fueron equipados con mesadas de granito con bacha, griferías, y las instalaciones sanitarias y eléctricas necesarias para garantizar condiciones adecuadas para la prestación de servicios médicos. Los trabajos también incluyeron la ejecución de cubiertas de chapa, contrapisos, pisos y zócalos, además de tareas de carpintería, pintura, colocación de vidrios de seguridad e instalación de ventanas con rejas.