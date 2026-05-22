Luego de semanas de diálogo con representantes sindicales y distintos sectores vinculados al sistema previsional, el Gobierno de Entre Ríos avanzará con el envío del proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, una iniciativa que comenzará su tratamiento legislativo en ambas cámaras.

Desde el Poder Ejecutivo señalaron que la propuesta apunta a garantizar la sustentabilidad del sistema previsional a largo plazo, en un contexto que definieron como “crítico” en materia financiera y demográfica.

Al mismo tiempo, remarcaron que el proyecto parte de una premisa central: ningún jubilado actual verá modificado su haber ni perderá derechos adquiridos.

Derechos garantizados: 82 por ciento móvil y movilidad por paritarias

Uno de los puntos principales de la iniciativa es que se mantiene el 82 por ciento móvil sobre el sueldo bruto, una de las bases históricas del régimen previsional entrerriano.

Además, tanto los jubilados actuales como quienes accedan en el futuro al sistema conservarán la movilidad vinculada a los acuerdos paritarios de los trabajadores estatales, un aspecto incorporado tras el intercambio con los gremios.

Desde el gobierno destacaron que esta decisión busca dar previsibilidad y sostener la actualización de haberes en función de la evolución salarial de la administración pública provincial.

Cambios graduales en la edad jubilatoria

Uno de los ejes más sensibles del proyecto es la modificación progresiva de la edad jubilatoria.

Para los actuales empleados estatales, la propuesta prevé una adecuación gradual que elevará la edad de retiro hasta los 65 años, en línea con criterios de sostenibilidad del sistema y con el aumento de la expectativa de vida.

El Ejecutivo recordó que la edad jubilatoria vigente en Entre Ríos no se modifica desde 1993.

La transición no será inmediata.

El proyecto contempla plazos de adaptación de entre cinco y veinte años, con el objetivo de que ninguna persona próxima a jubilarse vea alteradas de manera abrupta sus condiciones previsionales.

En tanto, para quienes ingresen al Estado a partir de la sanción de la nueva ley, la edad jubilatoria se fijará en 68 años.

Situación crítica de la Caja

Desde el Gobierno provincial argumentaron que la reforma responde a una situación estructural que afecta desde hace años a la Caja de Jubilaciones.

Actualmente, el sistema presenta una relación de 1,9 trabajadores activos por cada jubilado, un nivel considerado insuficiente para garantizar equilibrio financiero.

A esto se suma una tendencia demográfica que profundiza la presión sobre el sistema:

En la última década, la cantidad de jubilados creció un 40 por ciento

El número de aportantes aumentó apenas un 25 por ciento

Según el Ejecutivo, estos datos reflejan un desfasaje que obliga a revisar mecanismos de sostenibilidad.

Regímenes especiales: sin eliminación de beneficios

Otro de los puntos aclarados por el Gobierno es que la reforma no elimina regímenes especiales ni jubilaciones anticipadas.

Tras el diálogo con sectores gremiales, el proyecto establece que, una vez alcanzada la edad correspondiente a cada régimen especial, el trabajador podrá optar entre:

Continuar en actividad

Acceder al beneficio jubilatorio anticipado

En ambos casos, deberá seguir realizando aportes hasta alcanzar la edad jubilatoria ordinaria prevista en la Ley N° 8.732.

Desde el Ejecutivo señalaron que esta disposición ya estaba contemplada en la normativa vigente, aunque ahora pasará a aplicarse de forma obligatoria.

“No se elimina ningún régimen especial. Se aplica una regla que ya estaba prevista en la ley y que nunca se implementó”, indicaron.

Aporte solidario extraordinario

La propuesta también incorpora un aporte solidario extraordinario, progresivo y transitorio, destinado a los salarios más altos del sector público.

La medida fue discutida con representantes sindicales y tendrá alcance limitado.

Quedarán exceptuados quienes perciban ingresos inferiores a tres millones de pesos mensuales, por lo que el aporte adicional alcanzará sólo al 4 por ciento de los trabajadores.

El Gobierno presentó esta herramienta como una medida de emergencia orientada a reforzar el equilibrio financiero del sistema.

Cambios en el cálculo del haber inicial

Otro aspecto relevante de la reforma es la modificación del mecanismo para calcular el haber jubilatorio inicial.

La propuesta plantea ampliar la base de cálculo a 240 meses de aportes, con el objetivo de reflejar de manera más equitativa la trayectoria laboral completa del trabajador.

Según explicaron, esto apunta a evitar distorsiones vinculadas a ascensos o recategorizaciones previas a la jubilación.

Aun con este cambio, el proyecto ratifica como garantía el 82 por ciento móvil sobre el salario bruto.

Reclamo a Nación y debate legislativo

Mientras avanza con esta reforma, el Gobierno de Entre Ríos continúa reclamando ante la Corte Suprema de Justicia los fondos adeudados por la ANSES, una discusión que también impacta en la situación financiera de la Caja.

Con el ingreso formal del proyecto a la Legislatura, comenzará ahora una nueva etapa: el debate parlamentario en ambas cámaras.

Allí se discutirá una reforma que busca equilibrar sostenibilidad financiera, derechos previsionales y adecuación del sistema a nuevas realidades demográficas.

Y que, por su impacto, promete convertirse en uno de los debates centrales de la agenda política entrerriana.