El Gobierno de Entre Ríos descontará los días no trabajados a los docentes que adhieran al paro convocado por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) para este martes 24 y miércoles 25 de noviembre. Así lo confirmó la vocal del Consejo General de Educación (CGE), Carla Duré.

La funcionaria explicó que se trata de un criterio que también aplican otras provincias, como Santa Fe y Buenos Aires. En ese sentido, señaló que el Gobierno respeta el derecho de huelga, aunque mantendrá la decisión de descontar las jornadas en las que no se presten servicios.

Duré también se refirió a la propuesta salarial presentada por la Provincia, que fue rechazada por el gremio. Recordó que, ante esa situación, el gobernador Rogelio Frigerio dispuso aplicar el aumento desde noviembre.

Con los haberes de este mes, los docentes recibirán una suba general del 4%. Además, el salario mínimo para el cargo inicial pasará de 910.000 a un millón de pesos.

En relación con el impacto de la medida de fuerza en las escuelas, Duré advirtió que el paro se realizará durante los dos días posteriores al feriado del lunes. Por ese motivo, los estudiantes cuyos docentes adhieran podrían permanecer varios días sin clases, en una etapa del calendario escolar en la que se lleva adelante el cierre de notas.

La vocal indicó que desde el Consejo General de Educación buscan garantizar que los docentes que quieran trabajar puedan hacerlo y que las familias tengan certezas sobre el funcionamiento de los establecimientos educativos.

Asimismo, sostuvo que la educación inicial, primaria, secundaria y especial está incluida entre los servicios esenciales en la normativa nacional. También señaló que la Constitución de Entre Ríos establece que garantizar la educación es una obligación de la Provincia.

Finalmente, Duré pidió a AGMER que reconsidere la medida de fuerza. El objetivo, planteó, es que los alumnos puedan regresar a las aulas el martes y completar el cierre del ciclo lectivo junto a sus docentes.