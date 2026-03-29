Desde el Ejecutivo provincial señalaron que ORI forma parte de una estrategia integral y no constituye, bajo ningún aspecto, un reemplazo de la atención profesional ni de los dispositivos existentes en el sistema público. En ese sentido, remarcaron que su finalidad es complementar las políticas en curso y fortalecer la orientación temprana ante situaciones que afectan a las adolescencias.

La herramienta fue desarrollada de manera conjunta por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Humano, el Consejo General de Educación (CGE), el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y la Secretaría General de la Gobernación, a través del área de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Una herramienta de orientación, no de intervención

Según explicaron desde el Gobierno, ORI está destinada específicamente a adultos responsables —como madres, padres, tutores y docentes— y no funciona como un canal de atención directa para personas en crisis.

Su propósito es brindar acompañamiento inicial, ayudar a identificar señales de alerta y ofrecer pautas claras sobre cómo actuar ante determinadas situaciones. Además, destacaron que no realiza diagnósticos ni prescribe tratamientos, sino que promueve la consulta con profesionales y la utilización de los servicios especializados.

Desarrollo técnico y validación previa

Desde la administración provincial indicaron que el desarrollo de ORI comenzó en 2025, a partir de un trabajo transdisciplinario que involucró a equipos técnicos de distintas áreas del Estado.

El diseño de la herramienta, afirmaron, se sustenta en protocolos y marcos normativos vigentes, y fue sometido a instancias de revisión por parte de especialistas antes de su implementación, con el objetivo de garantizar un abordaje responsable.

Asimismo, remarcaron que la aplicación fue concebida para interactuar exclusivamente con adultos, con el fin de fortalecer la toma de decisiones informadas sin sustituir el vínculo humano ni la intervención profesional.

Complemento de la red de atención

Otro de los puntos subrayados por el Gobierno es que ORI se integra a los dispositivos ya existentes, en una lógica de complementariedad. En casos de urgencia, la herramienta orienta de manera explícita hacia servicios de atención inmediata, como la Línea 135.

De esta manera, sostienen que su función principal es contribuir a la detección temprana y facilitar la derivación adecuada dentro del sistema de cuidado.

Apertura al diálogo

En el comunicado, el Ejecutivo también manifestó su disposición a mejorar la herramienta a partir de la experiencia de uso y de los aportes de distintos actores.

En ese marco, se expresó la voluntad de generar espacios de diálogo con colegios profesionales, universidades y organizaciones vinculadas a la salud mental, con el objetivo de fortalecer tanto la aplicación como las políticas públicas en la materia.

Finalmente, desde el Gobierno señalaron que la complejidad de la salud mental en las adolescencias requiere respuestas integrales, sostenidas y articuladas, y que ORI busca ser un recurso más dentro de ese enfoque, orientado a acompañar a quienes cumplen roles de cuidado.