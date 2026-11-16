El Gobierno de Entre Ríos confirmó que liquidará por decreto el aumento salarial ofrecido a los docentes, luego de oficializar el cierre de la negociación paritaria ante la Secretaría de Trabajo. La decisión fue comunicada este lunes durante una conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno.

Participaron del encuentro el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; el ministro de Economía, Fabián Boleas; y el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca.

Durante la conferencia, los funcionarios explicaron los motivos de la decisión de avanzar con el incremento por decreto, luego del rechazo de los cuatro gremios docentes a la propuesta presentada el viernes 13 de noviembre.

Puede interesarte

El Gobierno sostuvo que la oferta era el máximo posible

El ministro Manuel Troncoso abrió la conferencia y explicó que la decisión responde a una definición del gobernador Rogelio Frigerio.

“El gobernador nos pidió expresamente que no vayamos con el piso para después llegar al techo; fuimos con lo que teníamos y dejamos muy en claro que esto era el techo que podíamos ofrecer”, afirmó el funcionario.

Troncoso reconoció el deterioro que atraviesa el salario docente y señaló las dificultades fiscales de la provincia para sostener los compromisos del Estado, la obra pública y las negociaciones salariales.

“Somos plenamente conscientes de que ha habido un deterioro en el salario docente”, sostuvo.

También cuestionó que la discusión paritaria no represente, a su entender, la totalidad de las opiniones del sector. Señaló que las entidades sindicales congregan alrededor del 40% de los docentes y planteó la necesidad de considerar la situación de quienes esperan percibir el incremento.

“Tenemos que ver cómo salimos de ese microclima paritario y tenemos una mirada integral del estado de situación”, expresó.

Qué contempla el aumento por decreto

El ministro de Economía, Fabián Boleas, detalló los componentes de la propuesta que será aplicada por el Ejecutivo provincial:

Aumento salarial del 4%.

FOPID y Conectividad: actualización a $200.000 para jornada simple y $340.000 para jornada completa.

actualización a $200.000 para jornada simple y $340.000 para jornada completa. Salario mínimo garantizado: elevación a $1.000.000.

elevación a $1.000.000. Asignación por antigüedad: $50.000 para docentes con más de 10 años de antigüedad.

Boleas explicó que la decisión de instrumentar la mejora mediante un decreto busca evitar demoras en la liquidación y permitir que los trabajadores perciban los nuevos montos.

“Se va a implementar por decreto para que los docentes puedan cobrar ya su salario de noviembre con este incremento, porque somos conscientes de que no están en condiciones de estar esperando”, señaló.

Consultado sobre las críticas sindicales y su ausencia en la mesa de negociación, el ministro evitó entrar en cuestionamientos personales. Aclaró que el área de Economía no participa directamente de las reuniones paritarias y que los funcionarios que concurren lo hacen en representación del conjunto del Gobierno provincial.

Cierre de la paritaria y una nueva convocatoria

Por su parte, el presidente del CGE, Carlos Cuenca, confirmó que se formalizó el cierre de la negociación ante la Secretaría de Trabajo.

“Hoy enviamos a la Secretaría de Trabajo la nota dando el cierre de este encuentro paritario y por ende estamos habilitados a sacar el decreto para hacer el pago del aumento”, explicó.

Cuenca remarcó que la decisión del Ejecutivo es que los docentes perciban la mejora durante los primeros días de diciembre, con la liquidación correspondiente a los haberes de noviembre.

“La definición del gobernador es que los primeros días de diciembre todos los docentes estén cobrando el aumento que llevamos a la mesa el pasado 13 de noviembre”, afirmó.

Finalmente, los funcionarios señalaron que la intención del Gobierno es volver a convocar a los sindicatos docentes dentro de dos meses.

Boleas ratificó que el Ejecutivo buscará sostener el diálogo, aunque defendió la posibilidad de avanzar con medidas salariales mientras continúan las discusiones. “Buscamos agotar las discusiones, pero en el mientras tanto podemos ir tomando medidas que lleven un alivio al salario docente”, concluyó.