El Gobierno de Entre Ríos realizó la apertura de sobres para la ejecución de obras en la escuela primaria N° 88 Gobernador Carlos Raúl Contín y la escuela secundaria N° 12 Modesta Simona Cepeda, que comparten edificio en la localidad de Crucesitas Tercera, departamento Nogoyá. La intervención busca resolver problemas en el sistema cloacal y garantizar mejores condiciones de aprendizaje a los 61 estudiantes que asisten a ambas instituciones.

El histórico edificio, con más de 75 años de antigüedad, presenta serios inconvenientes a raíz del constante rebalse y saturación de los pozos negros, situación que incluso genera riesgo de derrumbe. Con estas obras, se apunta a mejorar la seguridad y el funcionamiento integral del establecimiento.

Un compromiso con la infraestructura escolar

El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, destacó la importancia de la intervención:

“Estas obras forman parte de un esfuerzo continuo que llevamos adelante para mejorar las condiciones edilicias y que los espacios de aprendizaje sean seguros y adecuados, de modo que el derecho a la educación de nuestros gurises no se vea interrumpido por estos inconvenientes”.

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de 35.738.326 pesos, financiado íntegramente con recursos provinciales, y prevé un plazo de ejecución de 45 días corridos.

En el acto de apertura se presentaron tres firmas oferentes: Wander Carlos Andrés, Schmidt Marcelo Fabián y Ascua e Hijo Construcciones.

Detalles de la intervención

La obra abarcará 250 m² del edificio e incluirá:

Renovación completa de cañerías.

Instalación de nuevos artefactos sanitarios.

Mejoras en la cocina-comedor.

Creación de un aula adicional mediante la división de una galería.

Construcción de un sistema de desagües cloacales, pozo absorbente y cámaras de inspección.

Reparación de sanitarios.

Recambio de aberturas en mal estado.

Construcción de un gabinete exterior para garrafas.

Acompañamiento local y provincial

Del acto participaron autoridades provinciales y locales, entre ellas la jefa zonal departamental Lucía Facello; el personal técnico de la DGAyC Miguel Ángel Durán; la directora suplente de la escuela N° 88, Gisela Corbalán; la directora suplente de la escuela N° 12, Paola Cabeza; la directora Departamental de Escuelas de Nogoyá, Claudia Sosa; el senador provincial Rafael Cabagna; supervisores zonales, y el tesorero de la Junta de Gobierno de Crucesitas Tercera, Aldo Cepeda.