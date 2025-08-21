Obra pública
El Gobierno de Entre Ríos avanza con obras en escuelas de Nogoyá para mejorar el sistema cloacal
El Gobierno de Entre Ríos realizó la apertura de sobres para la ejecución de obras en la escuela primaria N° 88 Gobernador Carlos Raúl Contín y la escuela secundaria N° 12 Modesta Simona Cepeda, que comparten edificio en la localidad de Crucesitas Tercera, departamento Nogoyá. La intervención busca resolver problemas en el sistema cloacal y garantizar mejores condiciones de aprendizaje a los 61 estudiantes que asisten a ambas instituciones.
El histórico edificio, con más de 75 años de antigüedad, presenta serios inconvenientes a raíz del constante rebalse y saturación de los pozos negros, situación que incluso genera riesgo de derrumbe. Con estas obras, se apunta a mejorar la seguridad y el funcionamiento integral del establecimiento.
Un compromiso con la infraestructura escolar
El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, destacó la importancia de la intervención:
“Estas obras forman parte de un esfuerzo continuo que llevamos adelante para mejorar las condiciones edilicias y que los espacios de aprendizaje sean seguros y adecuados, de modo que el derecho a la educación de nuestros gurises no se vea interrumpido por estos inconvenientes”.
El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de 35.738.326 pesos, financiado íntegramente con recursos provinciales, y prevé un plazo de ejecución de 45 días corridos.
En el acto de apertura se presentaron tres firmas oferentes: Wander Carlos Andrés, Schmidt Marcelo Fabián y Ascua e Hijo Construcciones.
Detalles de la intervención
La obra abarcará 250 m² del edificio e incluirá:
- Renovación completa de cañerías.
- Instalación de nuevos artefactos sanitarios.
- Mejoras en la cocina-comedor.
- Creación de un aula adicional mediante la división de una galería.
- Construcción de un sistema de desagües cloacales, pozo absorbente y cámaras de inspección.
- Reparación de sanitarios.
- Recambio de aberturas en mal estado.
- Construcción de un gabinete exterior para garrafas.
Acompañamiento local y provincial
Del acto participaron autoridades provinciales y locales, entre ellas la jefa zonal departamental Lucía Facello; el personal técnico de la DGAyC Miguel Ángel Durán; la directora suplente de la escuela N° 88, Gisela Corbalán; la directora suplente de la escuela N° 12, Paola Cabeza; la directora Departamental de Escuelas de Nogoyá, Claudia Sosa; el senador provincial Rafael Cabagna; supervisores zonales, y el tesorero de la Junta de Gobierno de Crucesitas Tercera, Aldo Cepeda.