El Gobierno de Entre Ríos convocó para este lunes a las 11 a una conferencia de prensa en el Salón Mujeres Entrerrianas de Casa de Gobierno, luego de que los cuatro gremios docentes rechazaran la propuesta salarial presentada en la última reunión paritaria.

La convocatoria estará encabezada por el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; y el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca. El objetivo será abordar el estado de la negociación, que ingresó en una nueva instancia de conflicto tras la falta de acuerdo.

El segundo encuentro paritario se realizó el viernes 13 de noviembre en la Secretaría de Trabajo. Allí, los representantes de AGMER, AMET, SADOP y UDA rechazaron la oferta oficial en su totalidad. Como consecuencia, se fijó para el próximo viernes una audiencia de conciliación.

Qué ofreció el Gobierno

La propuesta contemplaba una mejora de alrededor de $130.000 de bolsillo para un salario base docente y un piso salarial garantizado de $1.000.000 netos.

El esquema combinaba un incremento remunerativo sobre los haberes de octubre, con impacto en el medio aguinaldo de diciembre, y modificaciones en adicionales que integran el salario.

Entre los principales puntos se encontraba la duplicación del adicional por antigüedad, correspondiente al Código 025, que pasaría de $25.000 a $50.000.

También se proponía elevar los montos de FOPID y Conectividad. Para jornada simple, pasarían de $149.018 a $200.000, mientras que para jornada completa subirían de $238.436 a $340.000.

En conjunto, las mejoras representarían unos $130.000 adicionales de bolsillo de un mes a otro para un salario base. Sin embargo, el monto final variaría según el cargo, la cantidad de horas y la situación particular de cada docente.

Los motivos del rechazo sindical

Desde los gremios señalaron que la oferta no respondía a sus principales demandas salariales. La secretaria adjunta de AGMER, Lía Fimpel, sostuvo que necesitan una propuesta que contemple un recupero salarial y un aumento al básico que tenga impacto también en los haberes de los jubilados.

Además, cuestionó que el incremento del Código 025 no alcance a la totalidad del sector docente.

Por el momento, las entidades sindicales señalaron que no buscan dejar a los estudiantes sin clases. Durante la negociación manifestaron que “lo último que queremos nosotros es dejar a los estudiantes sin clase”, aunque el conflicto continuará bajo la instancia de conciliación.

La postura del Gobierno

Desde el Ejecutivo provincial lamentaron el rechazo de la propuesta y consideraron que representaba una mejora respecto de las ofertas presentadas en negociaciones anteriores.

La vocal del CGE, Carla Duré, afirmó que comprendían la situación generada por la inflación, pero sostuvo que la oferta constituía “un buen incentivo para el bolsillo de los docentes”.

De cara a la audiencia de conciliación, indicó que el Gobierno tomó nota de los planteos realizados por los sindicatos y se comprometió a llevar respuestas a esas demandas en una nueva instancia de diálogo.

“Vamos a hacer lo mejor posible”, expresó Duré. También señaló que cada propuesta salarial se elabora buscando un equilibrio entre las necesidades de los trabajadores y la situación de las cuentas públicas.

La audiencia del próximo viernes será una nueva instancia para intentar acercar posiciones y avanzar en una solución a la negociación salarial docente.