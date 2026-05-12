El gobierno de Entre Ríos presentó oficialmente un Programa de Desendeudamiento y Unificación de Pasivos destinado inicialmente a trabajadores estatales activos y jubilados provinciales, con el objetivo de refinanciar deudas personales a tasas más bajas y aliviar el peso financiero sobre miles de familias entrerrianas. La iniciativa, desarrollada en conjunto con el Banco de Entre Ríos, también proyecta extenderse al sector privado.

El anuncio fue realizado en Casa de Gobierno por el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, quien explicó que la medida apunta a modificar el perfil financiero de los asalariados en un contexto marcado por el descenso de las tasas de interés y el fuerte endeudamiento de numerosos hogares.

“El objetivo es modificar el perfil financiero que puedan tener los empleados, tanto públicos como privados, así como también los jubilados provinciales”, expresó el funcionario durante la conferencia de prensa.

Refinanciación de deudas y alivio financiero

El programa permitirá reemplazar múltiples deudas tomadas en bancos, financieras, mutuales, cooperativas y tarjetas de crédito por un único préstamo con condiciones más favorables. Según detalló el gobierno provincial, la propuesta contempla una tasa fija del 60 por ciento TNA, plazos de financiación de hasta 60 meses y un período de gracia de dos meses sin pago de cuotas.

La operatoria se realizará mediante código de descuento directo sobre los haberes, mecanismo que busca simplificar el trámite y reducir riesgos de incumplimiento.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que la iniciativa no tendrá costo fiscal para el Estado y remarcaron que el propósito es ordenar las finanzas personales de los trabajadores y disminuir significativamente la carga mensual derivada de créditos de alto costo.

Boleas explicó que muchas de las deudas actuales fueron contraídas en períodos de tasas más elevadas y que la refinanciación permitirá mejorar las condiciones de pago.

“Cuando se trata de créditos personales, si yo lo tomé el año pasado fue a una determinada tasa. Esta gestión que llevamos adelante frente al agente financiero va a permitir, en algunos casos, reducir a la mitad esa tasa de interés”, sostuvo.

El ministro aclaró además que el programa alcanzará exclusivamente a deudas originadas en créditos personales y consumos financieros, incluyendo tarjetas de crédito.

Impacto en el consumo y la economía local

Desde el gobierno provincial señalaron que uno de los objetivos centrales del plan es recuperar capacidad de consumo en los hogares entrerrianos y generar un efecto dinamizador sobre la economía local.

“Claramente esto genera un alivio en el valor de las cuotas que pagan los empleados por mes y, por supuesto, ese dinero que se libera vuelve al consumo, revitalizando o mejorando la performance de la economía local”, indicó Boleas.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, los trabajadores podrían liberar en promedio cerca del 20 por ciento de sus ingresos mensuales, mejorando así su capacidad adquisitiva y sus posibilidades de afrontar gastos cotidianos.

En ese marco, el ministro insistió en que la intención del Ejecutivo es ampliar posteriormente el alcance de la medida hacia trabajadores del sector privado.

“Estamos convencidos de que tiene que estar dirigido a todos los asalariados”, afirmó.

Asimismo, aclaró que el programa no surge como respuesta a un escenario de morosidad generalizada, sino como una medida preventiva ante el contexto económico actual.

“No hemos detectado niveles de morosidad alarmantes, pero creemos que toda la economía tiene que ir moviéndose en función de lo que está sucediendo a nivel macroeconómico”, señaló.

Inscripción digital y evaluación financiera

La inscripción al programa se realizará de manera completamente digital a través del sitio web del Banco de Entre Ríos. Allí los interesados deberán registrar sus datos y las deudas a refinanciar para que el banco analice cada situación.

Posteriormente se aplicará un criterio técnico basado en la relación cuota-ingreso. Según se informó, la nueva cuota no podrá superar el 30 por ciento del ingreso neto del solicitante.

Quienes cumplan con las condiciones recibirán un turno en la sucursal más cercana para completar la operatoria y presentar la documentación correspondiente de sus deudas vigentes.

Desde el gobierno adelantaron que en los próximos días se brindarán mayores precisiones sobre la implementación y los requisitos específicos del programa.

Críticas sindicales al programa oficial

Tras el anuncio, el docente y dirigente Víctor Hutt difundió un extenso documento en el que cuestionó duramente la iniciativa del gobierno provincial y sostuvo que el endeudamiento de los trabajadores tiene origen en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

Según planteó, el problema de fondo radica en los recortes salariales acumulados en los últimos años y en la diferencia entre los ingresos y el costo de vida.

“Desde hace mucho tiempo venimos denunciando que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios públicos de Entre Ríos ha generado un endeudamiento que ya es insoportable e imparable para las familias trabajadoras”, expresó.

Hutt aseguró que el deterioro salarial obligó a miles de trabajadores a recurrir al crédito para sostener gastos básicos y advirtió sobre un círculo de endeudamiento creciente.

“El crecimiento del endeudamiento produjo que se vaya pasando de deudas en la tarjeta a deudas con los bancos, y luego a aplicaciones y financieras con intereses cada vez más elevados”, afirmó.

El dirigente sostuvo además que una refinanciación no resolverá estructuralmente el problema mientras los salarios continúen perdiendo frente a la inflación.

“La única medida que puede romper este círculo vicioso es recuperar el poder adquisitivo del salario al menos a los niveles de 2023”, indicó.

Cuestionamientos a las tasas y al rol del Banco de Entre Ríos

En su análisis, Hutt también cuestionó la tasa del 60 por ciento anunciada para el programa y consideró que continúa siendo elevada en relación con la inflación proyectada.

“El proyecto consiste en la participación del Banco de Entre Ríos, que cambiaría las deudas actuales por deudas a una tasa especial del 60 por ciento. Una rebaja que para nada cambia la categoría de tasa usuraria”, expresó.

Asimismo, afirmó que el esquema representará beneficios financieros para el banco y para entidades crediticias privadas, ya que permitirá garantizar el cobro de préstamos mediante descuentos automáticos sobre los salarios.

“No hay salida posible del endeudamiento si el gobierno provincial no nos devuelve el salario que nos quitó”, concluyó el docente.

Debate abierto sobre salarios y endeudamiento

El anuncio del Programa de Desendeudamiento abrió un nuevo debate en Entre Ríos acerca de la situación económica de los trabajadores públicos, el impacto de la inflación sobre los salarios y el creciente peso del financiamiento personal en la economía familiar.

Mientras el gobierno provincial sostiene que la iniciativa permitirá aliviar las finanzas de miles de familias y recuperar capacidad de consumo, sectores sindicales y docentes insisten en que el problema estructural continúa siendo la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos frente al aumento sostenido del costo de vida.

En ese escenario, el programa aparece como una de las principales medidas económicas impulsadas por la administración provincial para intentar contener el impacto del endeudamiento sobre los asalariados entrerrianos en un contexto nacional de fuerte ajuste y retracción del consumo.