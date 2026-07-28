Ante los pronósticos que anticipan la presencia del fenómeno climático de El Niño durante los próximos meses, el gobierno de Entre Ríos comenzó a coordinar un operativo preventivo para reducir el impacto que podrían generar las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay y los episodios de lluvias intensas en distintos puntos de la provincia.

Con ese objetivo, el gobernador Rogelio Frigerio encabezó este martes una reunión de gabinete en Casa de Gobierno, de la que participaron la vicegobernadora Alicia Aluani, ministros y secretarios del Ejecutivo provincial.

Al finalizar el encuentro, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, explicó que la Provincia ya trabaja en una estrategia conjunta con los municipios, considerados la primera línea de respuesta ante eventuales emergencias.

"Estamos coordinando las acciones que vamos a llevar adelante, poniendo el foco principalmente en la prevención de los posibles efectos del fenómeno de El Niño", expresó el funcionario.

Blanzaco señaló que, aunque Entre Ríos ya atravesó eventos similares, cada fenómeno presenta características diferentes y requiere una planificación específica. Por ese motivo, remarcó que la respuesta se organiza de manera interministerial y en permanente contacto con los gobiernos locales.

Diferencias entre las dos costas

El ministro explicó que la situación presenta particularidades según la cuenca hídrica.

En la costa del Paraná, indicó, la evolución de la creciente suele ser más gradual y permite anticipar las acciones. En cambio, en la costa del Uruguay, la principal preocupación pasa por las lluvias intensas, que pueden provocar anegamientos e inundaciones en pocas horas.

"Tenemos que estar preparados para responder rápidamente ante ese tipo de situaciones", sostuvo.

Protocolo sanitario y coordinación

Como parte del operativo preventivo, el Ministerio de Salud elaboró un protocolo que contempla el refuerzo de los calendarios de vacunación, la disponibilidad de medicamentos y antibióticos para prevenir enfermedades asociadas a las inundaciones y la organización de rondas sanitarias en las localidades que puedan resultar afectadas.

Además, el funcionario adelantó que en los próximos días el Ejecutivo convocará a los municipios que históricamente registran mayores complicaciones durante las crecientes para definir un esquema de trabajo conjunto.

La intención del Gobierno es llegar a la eventual etapa crítica con una planificación coordinada entre Provincia y municipios, fortaleciendo la capacidad de respuesta en todo el territorio entrerriano y minimizando el impacto que puedan generar las condiciones climáticas previstas para los próximos meses.