Entre Ríos (APFDigital).- Dentro de las materias pendientes de sus dos gestiones, el gobernador Gustavo Bordet citó las relacionadas con “cuestiones estructurales” que requieren aportes de todos los sectores de la política.

El principal, evaluó, es el rojo en las cuentas de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia. “Cuando hablamos de déficit previsional, lo que debemos hacer es no atacar derechos adquiridos. Sí creo que hay que modificar inequidades y situaciones de privilegio, porque tienen sueldos muy altos Hay que ver qué se hace: si se pone un tope o un mayor porcentaje de aporte”, definió.

“Todo esto yo lo intenté. Ahora: nunca encontré el acompañamiento de la oposición para estas medidas. A pesar de que en privado decían «sí, acompañamos», cuando llega el momento no se puede hacer”, reveló.

Luego, destacó que todo lo que estaba “a tiro de decreto, se hizo”. Es decir: todo lo que el Gobernador podía cambiar con una medida a su alcance, se cambió. En ese orden, citó el antecedente de la modificación de una decisión que había tomado el ex gobernador justicialista Mario Moine (hoy por hoy, integrante de Juntos por Entre Ríos) que establecía el mecanismo de 3 por 1, que establecía una compensación de tres años de exceso de servicio por uno de vida para acceder a la jubilación. Esto permitía que personas de 40 años con muchos años de trabajo en el Estado pudieran pasar a ser pasivos.

“Era algo muy inequitativo y que generaba una situación muy diferencial. Había agentes que se podían jubilar con 42 ó 45 años”, marcó el Gobernador. “Modificamos esta situación. Tuvimos la crítica de los gremios, que entiendo y es natural porque defienden posiciones. Lo que fue muy curioso es que la oposición no haya acompañado. No es algo que beneficiaba a mi gestión, porque no tenía un impacto inmediato”, subrayó.

Bordet agregó: “Hay que lograr los consensos necesarios para, sin perjudicar derechos adquiridos de los trabajadores, pueda haber una situación de equidad. No es lo mismo el que gana una jubilación de $ 3 millones que el tiene una de $ 200. Y que aporten lo mismo. Algunos, en relación a sus ingresos, tendrán que aportar un poco más”, razonó.

“Esto lo plante en la ley de emergencia Podría haber seguido. Y quedado. Pero como la norma no tuvo apoyo, era un momento muy crítico por el Covid 19, decidimos volver a la situación normal una vez terminada la pandemia”, agregó.

Cambios en la política

El mandatario reivindicó la cláusula constitucional que impone un tope de dos mandatos a quienes ejercen la gobernación. Pero cuestionó que se imponga una barrera a los vicegobernadores.

En el texto de la reforma de 2008 “hay situaciones que quedaron mal expresadas y planteadas y otras que son muy injustas”. Una de ellas citó la reelección de viceintendentes y vicegobernadores que pretenden ser intendentes o gobernadores y solamente pueden serlo por un período. “Eso está mal”, sostuvo.

“Si el constituyente en ese momento quiso tomar la cláusula restrictiva que existe en Estados Unidos para el presidente, lo hizo mal. Primero, hay que aclarar que este límite no existe para las gobernaciones de ninguno de los 50 estados de los EE.UU: Es más: la mayoría tiene reelección indefinida”, distinguió.

“La cláusula se impuso para el presidente en la época de (Franklin) Roosvelt después de su tercer mandato. Pero no se puso para el vice. (Joseph) Biden fue 8 años vicepresidente de (Barack) Obama y podrá ser presidente por 8 años. Lo mismo pasó con George Bush (padre) que fue vice de (Ronald) Reagan”, ejemplificó.

“Es injusto. Son dos roles completamente diferentes. Son cosas que en el futuro habría que discutirlas”, consideró.

El mismo escenario planteó para la reforma política. Pero para ello “es necesario que también haya compromiso. Yo mandé a la Legislatura un proyecto en 2018. Contemplaba boleta única de papel, paridad de género (todavía no estaba la norma que impulsó la vice Laura Stratta) y piso para las minorías”.

“No fue aceptado por Cambiemos (hoy Juntos por Entre Ríos) y por una parte de mi espacio político. Es lo mismo que comentaba sobre la Caja de Jubilaciones: en privado está todo bien, pero cuando se presenta el proyecto, lograr los consensos resulta más difícil y priman posiciones egoístas”, concluyó.