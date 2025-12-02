América Latina, y particularmente la Argentina, se han convertido en un punto estratégico para Mengniu Dairy Company Limited, el complejo lácteo nacido en Hohhot —capital de Mongolia Interior— que en apenas 25 años pasó de ser una firma provincial a transformarse en una de las multinacionales líderes de la industria láctea mundial.

La empresa, que en 2018 sorprendió al mundo al patrocinar a Lionel Messi rumbo al Mundial de Rusia, importa hoy productos desde la región, trabaja con distribuidores locales y adquiere ingredientes específicos para sus distintas líneas de producción.

Para los exportadores latinoamericanos de leche en polvo, proteínas lácteas o sueros, Mengniu representa un potencial comprador… aunque uno particularmente exigente: trazabilidad completa, certificaciones ambientales, calidad constante y regularidad en la entrega son requisitos imprescindibles para iniciar cualquier negociación.

De Hohhot al mundo: una expansión colosal

Fundada a fines de la década de 1990, Mengniu es hoy una multinacional privada que cotiza en la Bolsa de Hong Kong, emplea a más de 38.800 personas y procesa alrededor de 13,95 millones de toneladas de productos lácteos por año. Su presencia industrial abarca 45 plantas en China y fábricas en Australia, Nueva Zelanda, Indonesia y Filipinas, procesando casi 14.000 millones de litros anuales.

Según datos confirmados a Noticias Argentinas, el hólding alcanzó en 2024 una facturación de 88.675 millones de renminbis (RMB) —unos 12.400 millones de dólares—, mientras que en la primera mitad de 2025 sumó 41.567 millones de RMB (5.840 millones de dólares), con un notable margen bruto del 41,7%.

El corazón del negocio está en la leche larga vida, que concentra más de dos tercios de los ingresos. A esto se suman yogures y helados —con Aice como marca líder en Indonesia—, quesos (un segmento en pleno crecimiento en China) y fórmulas infantiles, un mercado altamente regulado y sensible.

Una estrategia global: innovación y expansión

Mengniu ha reforzado su estructura con el esquema “One Core – Two Wings”.

El núcleo es, como siempre, la leche.

La primera ala es la nutrición avanzada: productos premium que combinan biotecnología, moléculas inspiradas en la leche materna, alimentos funcionales y fórmulas de alto valor agregado.

La segunda ala es la expansión internacional, con nuevas plantas, más mercados y una menor dependencia del consumo doméstico chino.

Para sus líneas premium e infantiles, la compañía utiliza leche e ingredientes importados desde Australia y Nueva Zelanda, mercados asociados a estándares de calidad elevados.

Una lección del pasado: trazabilidad total tras la crisis de 2008

El crecimiento global de Mengniu está fuertemente marcado por la crisis alimentaria de 2008, cuando la industria láctea china quedó envuelta en un escándalo por leche adulterada con melamina. Aunque Mengniu no fue la autora del fraude, sí resultó afectada por su cadena de proveedores.

El impacto obligó a reestructurar completamente el sector: cierre de tambos inseguros, controles diarios, sistemas de trazabilidad desde la vaca hasta el envase y una inversión sostenida en certificaciones verdes, eficiencia hídrica, reducción de emisiones y compromisos de no deforestación para insumos importados.

Hoy, estos estándares no son solo parte de la reconstrucción reputacional del sector, sino condiciones clave para participar en cadenas globales donde la trazabilidad pesa tanto como la calidad del producto.

Argentina bajo la lupa

La Argentina produce cerca de 30 millones de litros de leche diarios, de los cuales más del 60% es procesado por 15 grandes empresas con plantas multiproducto y tecnología de nivel internacional.

Aunque la canadiense Saputo encabeza el ranking nacional en volumen, Mastellone Hnos. (La Serenísima) sigue siendo la referencia histórica y la marca más reconocida.

El sector atraviesa un proceso de reordenamiento, marcado por recientes quiebras —como La Suipachense y ARSA (fabricante de productos SanCor)— y por la delicada situación de la cooperativa SanCor, que afronta planes de salvataje e intervención judicial mientras inversores internacionales observan de cerca… entre ellos, según trascendió, Mengniu.

Un interés creciente en el sur global

Para el gigante chino, Argentina representa un mercado atractivo no solo por su escala productiva, sino por la calidad de sus insumos lácteos y el potencial para integrarse en cadenas globales de valor. La compañía ya opera en la región de Asia-Pacífico con fuerte presencia en Indonesia, y utiliza Australia y Nueva Zelanda como base para sus líneas premium.

La eventual incorporación de proveedores sudamericanos dependerá, como destacan fuentes del sector, del cumplimiento estricto de los estándares que Mengniu exige a nivel global: calidad estable, trazabilidad exhaustiva y sustentabilidad ambiental.

Mientras la industria argentina busca consolidarse tras años turbulentos, la mirada del coloso mongol suma un nuevo capítulo en el reacomodamiento global del mercado lácteo.