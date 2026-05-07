El encuentro de filmación se desarrolló en el taller y salón de exposición vehicular de Hepp, ubicados en Acceso Pte Raúl Alfonsín, y en Avenida Belgrano; donde las cámaras recorrieron cada uno de los proyectos que forman parte de su colección de réplicas y restauraciones. Durante la grabación, el entrevistado compartió detalles sobre los desafíos técnicos y el trabajo artesanal que demanda cada vehículo, dejando en evidencia el nivel de dedicación y precisión que caracteriza sus creaciones.

Uno de los momentos destacados de la jornada estuvo centrado en el avance de su proyecto más ambicioso: la construcción del legendario Batimóvil. La réplica, que ya despierta admiración entre fanáticos y visitantes, sorprendió al equipo televisivo por su grado de detalle y fidelidad estética.

Cabe mencionar que, durante la grabación del programa, hubo un segmento que contó con la participación de la influencer y conductora local, Carla Méndez. El trabajo fílmico realizado por El Garage, además de registrar el trabajo del escultor, mostrará parte de la identidad local y la hospitalidad característica de Crespo.

Los visitantes fueron agasajados con distintos obsequios de emprendedores y comercios locales. El equipo de trabajo también aprovechó su estadía para recorrer algunos de los puntos turísticos y gastronómicos de la ciudad, y pasar un momento por un gimnasio.