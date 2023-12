Crespo.- El dirigente radical Julián Maneiro se incorporó al gabinete provincial, al frente de la Secretaría de Asuntos Políticos, dependencia bajo el control del Ministerio de Gobierno y Seguridad. Es una secretaría nueva, no estaba en el organigrama de la gestión de Bordet. Su principal gestión será llevar adelante la agenda legislativa del gobernador Rogelio Frigerio. “Los puntos que en particular me ha pedido, están relacionado con la reforma política, que incluye una reforma electoral, específicamente; la incorporación de la Boleta Única (BU, una única boleta de papel donde están todas las listas y el elector debe marcar la que vota, N. de R.), el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas, pauta publicitaria. La idea es seguir la línea de la ley nacional electoral y de partidos políticos, hoy vigente”, dijo a Paralelo 32.