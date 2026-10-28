El Frente Entrerriano Federal (FEF) presentó una acción directa de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos contra el artículo 102, inciso 1, apartado d), de la Ley Electoral N.º 11.190.

La presentación fue promovida por el presidente y apoderado del partido, Nicolás Parera Deniz, y el vicepresidente segundo, Daniel Cedro. El planteo cuestiona que la fotografía de los candidatos a gobernador y vicegobernador deba ubicarse en el casillero identificado como “VOTO LISTA COMPLETA”, cuya selección implica votar a los candidatos de todas las categorías electorales.

Desde el FEF advirtieron que esa disposición podría llevar a que una persona vote la lista completa cuando su intención era elegir únicamente la fórmula gubernativa. También señalaron que podría convertir en votos afirmativos otras categorías que el elector pretendía dejar en blanco.

“La ley coloca la fotografía de una candidatura en un casillero que implica votar todas las categorías. Esa confusión puede alterar la voluntad del elector y vulnerar garantías constitucionales”, sostuvo Cedro.

Qué cuestiona el partido

La demanda sostiene que la disposición puede comprometer las garantías de libertad y autenticidad del sufragio reconocidas por la Constitución provincial.

Además, el FEF recordó que la Cámara Nacional Electoral ha señalado la necesidad de evitar diseños de boletas que puedan generar confusión entre los votantes.

El partido aclaró que no cuestiona el sistema de Boleta Única Papel ni la posibilidad de votar una lista completa. Su reclamo se limita a que esa opción esté identificada mediante la fotografía de candidatos correspondientes a una sola categoría electoral.

En ese sentido, Parera Deniz afirmó: “El ciudadano tiene derecho a elegir a quién votar y también a quién no votar. Los sistemas electorales deben evitar cualquier confusión, no propiciarla. La fotografía de cada candidato debe estar en la categoría que corresponde”.

El pedido ante el Superior Tribunal

Finalmente, el Frente Entrerriano Federal solicitó al Superior Tribunal de Justicia que declare la inconstitucionalidad parcial de la disposición cuestionada y adopte las medidas necesarias para que el planteo se resuelva antes de la aprobación definitiva y la impresión de las boletas electorales.

La presentación busca que la Justicia provincial se pronuncie sobre la ubicación de las fotografías en la Boleta Única Papel y su posible incidencia en la expresión de la voluntad de los electores.