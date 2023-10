Por un Chile inclusivo ha corrido maratones de hasta 42 kilómetros dentro y fuera de su país Antonio Marshall Carrasco, el Forrest Gump chileno, que tuvo que sacudirse sus propios miedos, vencer la timidez y superar la baja autoestima para inspirar a otros a hacer lo mismo y a la vez combatir el acoso.

Cuenta que se inspiró en el personaje de Forrest Gump, el protagonista de la novela homónima de 1986 de Winston Groom y que llegó al cine en 1994 bajo la dirección de Robert Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks. Nacido en Alabama, Estados Unidos, Forrest Gump padece una leve discapacidad mental, pero eso no le impide ser testigo privilegiado, y en algunos casos actor decisivo de muchos momentos trascendentales de la historia de EEUU entre 1945 y 1982.

"Hay un tema de superación personal. Me costó mucho salir. Una persona casi anónima que trabajaba en un trabajo tradicional, salir a la calle vestido de un personaje tan distinto como Forrest, para mí fue una lucha interna súper grande y es en parte a lo que yo quiero motivar al resto", dijo Carrasco a la Voz de América al terminar una carrera reciente en Santiago de Chile.

"En la semana trabajo como técnico en sonido en el canal de televisión del Senado de Chile y los fines de semana por supuesto me dedico a representar al Forrest Gump chileno", explica.

Dice que le llevó ocho meses interiorizar el personaje, mientras veía una y otra vez la película. "Vi que tiene un mensaje súper potente que difundir, como la inclusión. Forrest tenía una condición de autismo y aún así pudo tener metas importantes en su vida. Pudo lograr metas económicas, metas deportivas, pudo realizarse como persona".

El Forrest Gump chileno lleva una larga barba, tiene 40 años y usa una gorra roja. Lleva más de 10 años participando en carreras.

Por una sociedad más empática, inclusiva y solidaria

Este incansable corredor y activista no sólo busca superar sus propios límites físicos y mentales, sino que durante sus viajes imparte charlas en colegios, entrena a jóvenes atletas locales y, sobre todo, visibiliza su noble causa.

Tiene más de 22.600 seguidores en la red social de Instagram, a quienes traslada los valores que considera que hacen mejores a las personas. "Todo por valores positivos como la empatía, el respeto, la inclusión, la solidaridad, el ir contra el bullying y respetar, sobre todo, a las neurodivergencias, las personas con autismo, como lo era Forrest".

Así que se le ve correr y posar para fotografías y videos con personas en el espectro de la neurodiversidad, un término que se utiliza para describir las diferencias en el funcionamiento del cerebro de las personas.

"Uno es responsable de avanzar en la carrera de la vida con los seres queridos, con los seres que lo apoyan y dejar toda la opinión negativa, las burlas, las humillaciones, la violencia también, de lado. Le digo a los chicos que todo eso va a pasar. Yo también sufrí bullying cuando chico porque era tímido. Yo me encerraba, jugaba solo y eso hacía que los demás más me molestaran y que yo me encerrara más en mi mismo y viví en una burbuja súper negativa", explicó a la VOA.

Dice que quiere que cada vez que la gente lo vea, sienta que "no sólo hay un disfraz, sino que hay valores positivos que quiero poner sobre la mesa porque siento que están siendo olvidados hoy en esta sociedad".

La pandemia, un catalizador para el cambio

Hoy muchos lo aclaman y lo impulsan durante sus carreras arengándolo: "Corre Forrest, corre".

Cuenta que los confinamientos debido a la pandemia del COVID-19 fueron decisivos para la transformación de Marshall Carrasco en un símbolo del crecimiento personal.

Mientras permanecía en casa, como le ocurrió a casi todos en este planeta, se dejó crecer el pelo y la barba y cuando pudo volver a las calles a correr alguien le dijo que se parecía al personaje de la película. Entonces surgió una idea en su cabeza que ha hecho brillar el resto de sus días.

"No fue nada fácil. Encargué el traje en EEUU. Conseguir el valor para vestirme como el personaje me demoró ocho meses. Me lo puse recién un mes antes de la maratón", recuerda.

Desde entonces sale a correr vestido como el personaje que interpreta Tom Hanks y lleva con honor el apodo del Forrest Gump chileno.

En la maratón de Santiago de Chile de 2022 recorrió por primera vez 42 kilómetros caracterizando al mítico personaje de la película estadounidense por la que el actor Tom Hanks se ganó un Oscar por la interpretación de Forrest Gump.

Deporte y el compromiso social

Este chileno deportista y activista, estima que el compromiso social y la práctica de un deporte pueden derribar barreras y avanzar en la construcción de un mundo mejor para todos.

"No se limiten por los comentarios negativos, todas las metas son posibles para las personas que son perseverantes, que son constantes, que tienen la fuerza y sueños", dice convencido.

"Quiero todos esos valores reunirlos y que la gente cada vez que me vea que no sólo hay un disfraz, que hay un traje, sino que hay valores positivos", agrega

Incluso desde el propio Ministerio del Deporte, es reconocida su labor.

"La compañía de un personaje son estimulantes y muy sano para que también todos podamos compartir. Nos inspira y parte de lo que queremos compartir con este tipo de actividades es que participe la familia, que sea integradora", dijo a la VOA el ministro de Deporte de Chile, Jaime Pizarro, al final de una carrera reciente en Santiago de Chile.

Jennifer Garrido, deportista chilena, dice que Marshall Carrasco "representa muy bien" la lucha contra el acoso a través del deporte. "Creo que él representa muy bien todo ese espíritu".

Y es que el Forrest Gump chileno lo tiene muy claro y nos deja "un mensaje de esperanza".