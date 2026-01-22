El Foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos emitió un comunicado en el que expresó su total acompañamiento al gobernador Rogelio Frigerio, luego de los hechos que motivaron la denuncia por el hallazgo de dispositivos de espionaje en dependencias oficiales del Gobierno provincial.

En el pronunciamiento, los jefes comunales calificaron la situación como de “extrema gravedad” y destacaron la decisión del mandatario de acudir a la Justicia, iniciar investigaciones internas y avanzar con un proceso marcado por la transparencia. Según señalaron, estas acciones reflejan “un cambio de época en Entre Ríos”.

El documento remarca que durante años se naturalizaron prácticas oscuras que afectaron la institucionalidad, la confianza pública y el normal funcionamiento del Estado, pero que ese tiempo “quedó atrás”. En ese sentido, subrayaron que el proceso de transformación iniciado en diciembre de 2023 apunta a erradicar definitivamente los mecanismos ilegales que operaban en las sombras, ordenar el Estado y garantizar que la gestión pública esté al servicio de los entrerrianos y no de intereses ocultos.

Los intendentes reconocieron que el camino emprendido no es sencillo, aunque afirmaron que se trata de la única vía posible para construir una provincia “más justa, moderna y democrática”.

Finalmente, el Foro de Intendentes ratificó su acompañamiento al rumbo adoptado por el Gobierno provincial, destacando su compromiso con la legalidad, la transparencia, la libertad y el respeto por las instituciones como valores irrenunciables, y concluyó que “el cambio que está en marcha es profundo y no se detiene”.