El Foro de Concejales de Juntos por Entre Ríos emitió un comunicado en el que expresó su “más enérgico repudio” ante el hecho armado sufrido por el intendente de Concordia, Francisco Azcué, y manifestó su total solidaridad y acompañamiento frente a lo que calificó como un grave episodio de violencia.

En el documento, el espacio político advirtió que el ataque no solo constituye una amenaza directa contra una autoridad democráticamente elegida, sino que también representa “un intento inadmisible de amedrentar a quienes tienen la responsabilidad de cuidar los recursos públicos y hacer cumplir la ley”.

Desde el Foro remarcaron que la violencia no puede ser una respuesta frente a decisiones de gobierno orientadas a ordenar, transparentar y proteger las arcas municipales en beneficio de la comunidad. En ese sentido, señalaron que este tipo de acciones atenta contra el normal funcionamiento de las instituciones democráticas.

El comunicado también hizo hincapié en el impacto que estos hechos generan sobre el Estado. “Insume recursos de la Justicia, de las fuerzas de seguridad y de equipos técnicos que deberían estar abocados a atender situaciones reales y urgentes”, indicaron, agregando que, en este contexto, las verdaderas víctimas de la violencia ven postergadas respuestas fundamentales para su protección y acompañamiento.

Asimismo, el Foro reafirmó su compromiso con la convivencia democrática, el respeto por las instituciones y el ejercicio responsable de la función pública. “Acompañamos al intendente Francisco Azcué y a su equipo, y exhortamos a toda la sociedad a rechazar de manera categórica cualquier forma de violencia como método de presión o intimidación”, expresaron.

Finalmente, el documento concluye con un llamado a defender el Estado de Derecho y a resguardar a los representantes democráticos, destacando que se trata de una tarea colectiva que no puede verse condicionada por amenazas ni por hechos de esta gravedad.