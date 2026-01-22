El fiscal Santiago Alfieri brindó precisiones sobre el hallazgo de dispositivos de espionaje en la Casa de Gobierno de Entre Ríos, en el marco de la investigación por el presunto espionaje al gobernador Rogelio Frigerio. En diálogo con Ahora Litoral, confirmó que las cámaras estaban ocultas dentro de sensores de movimiento y que la instalación presentaba características propias de un trabajo profesional.

Según explicó el funcionario judicial, los dispositivos fueron detectados por personal policial durante un barrido preventivo de rutina. “Nos reportaron que habían encontrado, dentro de unos dispositivos de apariencia como sensores, los elementos suficientes para el registro de imágenes y de audio”, indicó.

En total, se hallaron tres cámaras ubicadas en sectores estratégicos del edificio: el despacho del Gobernador, el pasillo de acceso al ascensor privado y una oficina posterior que ha tenido distintos usos a lo largo del tiempo y donde actualmente funciona la Secretaría de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello.

Alfieri remarcó que el modo de ocultamiento resultó particularmente llamativo. “La apariencia no era de cámara, la apariencia era de sensor”, señaló, explicando que a simple vista simulaban ser detectores de humo o de movimiento, pero en su interior contenían equipamiento audiovisual.

Respecto a la infraestructura, el fiscal fue contundente: “No era una instalación precaria”. El cableado se encontraba empotrado en las paredes, lo que evidencia una planificación previa y una ejecución formal. “Hubo una instalación empotrada de cables”, precisó.

Una de las principales incógnitas giraba en torno a si los dispositivos se encontraban en funcionamiento al momento del hallazgo. Alfieri aclaró que, si bien estaba todo el tendido de cables, no se localizaron los equipos de grabación. “No había un DVR grabando lo que sucedía en ese espacio al momento del hallazgo, ni un dispositivo de retransmisión remota”, explicó, aunque advirtió que ello no descarta que los equipos hayan sido retirados recientemente o que hayan funcionado en el pasado.

En cuanto a la línea investigativa, el fiscal indicó que ahora se busca establecer “quién y cuándo tuvo la ocasión, sea formal o informalmente, de realizar esa instalación”. Para ello, se solicitarán registros a las áreas de informática y seguridad de la Gobernación, con el objetivo de determinar si existió alguna orden de trabajo oficial que justifique el tendido de cables.

Asimismo, Alfieri confirmó que se analiza una posible vinculación con una denuncia previa del ex senador y ex secretario general de la Gobernación, Edgardo Kueider. En ese marco, recordó que Kueider había mencionado una situación de presunto chantaje o extorsión vinculada a la instalación de cámaras en esas oficinas. “La cuestión ahora es abordar esa información histórica para establecer si se trata de las mismas o no”, concluyó.

La causa continúa en manos de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, que investiga las responsabilidades penales detrás de lo que fue calificado como una grave vulneración a la seguridad institucional de la provincia.