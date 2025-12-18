En un emotivo acto realizado este martes 15 de diciembre en La Vieja Usina, en la ciudad de Paraná, se presentó oficialmente una nueva edición del Festival Nacional del Chamamé de Federal, que este año celebra sus 50 años de historia. La jornada contó con danza y música en vivo, con presentaciones de Litoral Mitá, Marcos Pereyra y Embajada del Festival, y tuvo como momento central la entrega del decreto que declara al evento Patrimonio Cultural Inmaterial de la provincia de Entre Ríos.

La distinción fue otorgada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, en nombre del Gobierno provincial, como reconocimiento al valor histórico, artístico y social del Festival. En el mismo acto, también se entregó una declaratoria de Patrimonio Histórico Arquitectónico a la Ex Estación del Ferrocarril de Federal, uno de los espacios emblemáticos de la ciudad.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó la importancia del Festival y señaló: “El Festival de Chamamé es un orgullo entrerriano que tiene que ver con nuestra identidad y con generar trabajo y escenario para nuestros artistas. Estamos muy contentos de acompañarlos, representando al Gobierno provincial, al gobernador Rogelio Frigerio y al ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso”.

Por su parte, la intendenta de Federal, Alicia Oviedo, remarcó el impacto cultural y turístico del evento al afirmar que se trata de “un hecho cultural extraordinario que convoca a miles de turistas y donde se encuentran vecinos y personas del país y otros países”.

En tanto, el secretario de Cultura, Turismo y Deportes de Federal, Flavio Márquez, agradeció el acompañamiento de la Secretaría de Cultura provincial e invitó a la comunidad a participar de la celebración. Además, informó que todos los detalles sobre el cronograma, la grilla artística y los alojamientos se encuentran disponibles en las redes oficiales @federalchamamé.

La presentación fue conducida por Soledad Castañares, mientras que Santiago Miguel Rinaldi, voz histórica del Festival, estuvo a cargo de la locución.

Fechas y grilla artística

El Festival Nacional del Chamamé se desarrollará en la ciudad de Federal del 31 de enero al 8 de febrero, y contará con la participación de destacados referentes del género. Entre los artistas confirmados se encuentran Antonio Tarragó Ros, Monchito Merlo, Miguel Figueroa, Francisco Cuestas, Celeste Figueroa, María Luz Erázun, Los Bofill, Camacho’s, Juan Carlos Mansilla (fundador del Conjunto Ivotí), Quinteto Cocomarola, Amandayé, Juan Manuel Silveyra, Mateo Villalba, Trébol de Ases, Florencia de Pompert, Espuelas de Plata y Sofía Morales, además de numerosos grupos de danzas y artistas invitados.

Bajo el lema “50 años de historia”, el Festival ofrecerá bailantas diurnas y nocturnas, peñas y noches centrales, en una programación que reafirma al chamamé como una expresión cultural viva y profundamente arraigada en la identidad del litoral. La organización está a cargo de la Comisión Central del Festival Nacional del Chamamé.