Crespo- Durante la reunión de Consejo de CIOFF Argentina para el 27° Congreso y Asamblea Anual, celebrada en el mes de febrero el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa (Rosario), de la que participaron tres integrantes de nuestra ciudad: Yazmín Muro, Damián Rodríguez y Nicolás Alanis, se confirmó la fecha de una nueva edición del Festival Internacional CIOFF, que tiene por sede a nuestra ciudad.

El profesor Damián Rodríguez, dijo a Paralelo 32 que en 2018 el festival se desarrollará desde el 1º al 7 de octubre y que aún falta confirmar cuáles serán los grupos extranjeros que vendrán a mostrar su música, danzas y cultura a nuestra zona.

“Se hará como siempre, en los días previos de la semana se organizarán las visitas didácticas a las escuelas y tendremos la noche de gala el viernes 5 y sábado 6 de octubre, en esta oportunidad en el Salón de la Parroquia San José”-comentó.