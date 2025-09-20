Nogoyá.- Federico Uriburu prestó funciones como fiscal auxiliar en nuestra ciudad durante seis años. Llegó en 2014 y tuvo gran protagonismo por la resonancia de las causas que pasaron por su despacho, como es el caso de los allanamientos a las Carmelitas Descalzas e investigaciones realizadas al municipio de Nogoyá que llevaron a declarar a intendentes y funcionarios locales.

Así como su gestión fue resonante, su salida también. Debió ser trasladado a la Unidad Fiscal de Rosario del Tala tras protagonizar una pelea en un bar nocturno en el verano del 2020, cuando acosó a una abogada del fuero local y fue increpado por el novio de esta. El incidente del bar culminó con una denuncia por violencia de género y Uriburu utilizó su poder para presionar a testigos que declaren en contra de la víctima.

Una vez radicado en Rosario del Tala, Uriburu fue nuevamente denunciado. Debió renunciar en septiembre de 2023, luego de que una empleada judicial con quien había formado pareja lo denunciara por abuso sexual.

La mujer, una profesional del equipo técnico interdisciplinario del Poder Judicial, declaró ante la Oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y dijo, entre otras cosas, que Uriburu la intimidaba jactándose de su relación con el procurador García y con la camarista Marcela Badano: “Hacía alarde de sus vínculos y relaciones laborales en el marco de la violencia que ejercía sobre mí”, dijo la mujer.

Separado de la justicia, en la última semana se rompió la condición de perfil bajo del ex fiscal Federico Uriburu. Se supo que trabajaba como chofer de aplicación en la capital entrerriana. Una vez más, sale a la luz y es titular de noticias por una denuncia de abuso sexual de una menor de edad y privación ilegítima de la libertad.

La denuncia radicada en la Unidad Fiscal de Atención Primaria, es tramitada por la fiscal Ileana Viviani, quien tomó declaración a las víctimas adolescentes que en la madrugada del 30 de agosto pasado, sufrieron el audaz accionar del ex fiscal.

Se supo que la noche anterior a los hechos, Uriburu festejó su cumpleaños y luego de ello salió a prestar servicio como chofer de la aplicación UBER, actividad que realiza desde septiembre de 2023 cuando fue apartado de la justicia.

Según menciona Página Judicial, el ex fiscal acudió a levantar pasajeros en cercanías del Patito Sirirí, donde subieron tres chicas jóvenes al Chevrolet Cruze de su propiedad. “Ellas dicen haberle indicado un recorrido, hacia el centro, pero que el conductor se negó y en cambio, condujo hasta el sudeste de la ciudad, donde bajó una de ellas para continuar el recorrido y, mientras transitaban por calle Gualeguaychú, habría obligado a otra de las jóvenes a conducir el automóvil, provocando un accidente. Las cámaras de videovigilancia públicas registraron el choque contra un semáforo a las 3.43 de la madrugada” menciona la denuncia.

Una de las adolescentes relató además que durante el viaje habría sido abusada sexualmente por Uriburu, en presencia de sus amigas. La víctima tiene 16 años.

La agente fiscal Ileana Viviani inició una investigación penal preparatoria, atribuyó a Uriburu la posible comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad y abuso sexual simple y lo instó a designar abogado defensor, entre otras medidas.

Dos años después de su desvinculación de la justicia entrerriana por abuso sexual, el sumario sigue abierto. Uriburu no volvió a pisar tribunales, pero aseguran que continúa percibiendo una parte de su sueldo y trataba de sumar ingresos a su economía como chofer de aplicación, actividad que ya no podrá realizar.