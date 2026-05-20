Ubicado en el Área de la Juventud, el estudio fue pensado como una herramienta de acceso libre y gratuito para potenciar proyectos creativos, educativos y culturales. En los últimos meses, su crecimiento sostenido lo convirtió en un espacio cada vez más utilizado por distintos sectores de la comunidad.

Durante una recorrida por las instalaciones, el intendente Marcelo Cerutti destacó la importancia de la propuesta y remarcó que el objetivo central es “hacer partícipe a todos”, impulsando un lugar abierto e inclusivo para el desarrollo de ideas y voces diversas.

Uno de los proyectos más destacados que funciona actualmente es el taller destinado a personas con discapacidad, quienes semanalmente producen y graban su propio programa denominado “Voz Propia”. La iniciativa busca generar un ámbito donde puedan expresarse, fortalecer habilidades comunicativas y compartir sus experiencias con la comunidad.

Un espacio que crece y suma nuevos protagonistas

Gustavo Kappes, integrante del equipo de Integración y Participación Comunitaria, aseguró que el estudio “va adquiriendo vida propia”, ya que cada vez más instituciones se apropian del lugar y lo utilizan para distintos fines.

Además de funcionar como sala de streaming, el espacio está disponible para grabación de podcasts, producción de contenidos audiovisuales y hasta registro de piezas musicales, aprovechando el equipamiento tecnológico y la asistencia técnica disponible.

En el caso del programa “Voz Propia”, la propuesta es coordinada junto a la docente Evangelina Ecclesia, quien explicó que el trabajo se desarrolla de forma participativa: los asistentes piensan la temática, elaboran un guion y finalmente realizan la grabación del contenido, que luego se comparte con la comunidad.

La docente destacó que el principal objetivo apunta a fortalecer la comunicación y las habilidades lingüísticas de los participantes, en un proceso que también favorece la autonomía y la expresión personal.

Escuelas e instituciones ya utilizan el estudio

El impacto del espacio también alcanzó a instituciones educativas y organizaciones sociales.

La Escuela Integral Nº 11 “Remedios Escalada de San Martín” comenzó a grabar allí contenidos para su radio interna, que luego se emiten dentro del establecimiento como una herramienta de expresión y comunicación para sus estudiantes.

Por su parte, AFS Crespo utiliza semanalmente la sala para producir grabaciones destinadas a su canal de YouTube, donde abordan distintas temáticas vinculadas a intercambios culturales y actividades institucionales.

Además, entre junio y julio se sumarán nuevas propuestas educativas de nivel secundario. Participarán el Instituto Comercial Crespo D-33, la Escuela San José D-198 y la Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos (ESJA) Nº 33 “Alberto Nusimovich”, que desarrollarán producciones de streaming con distintos enfoques pedagógicos y comunicacionales.

Un espacio gratuito para democratizar la comunicación

El Estudio de Streaming fue creado con el objetivo de democratizar el acceso a herramientas de producción audiovisual y fortalecer el ecosistema cultural y comunicacional de Crespo.

Está destinado a jóvenes, emprendedores, artistas, comunicadores y vecinos que quieran desarrollar transmisiones en vivo, podcasts, entrevistas, programas culturales, educativos o informativos, en un entorno profesional y equipado.

El uso del estudio se organiza mediante turnos previos de hasta dos horas por sesión e incluye acompañamiento técnico durante toda la actividad. La propuesta está abierta a residentes de Crespo y localidades cercanas, quienes deben inscribirse previamente y respetar las normas de funcionamiento.

Desde el municipio remarcaron que el espacio busca fomentar una producción de contenidos responsable, creativa y respetuosa, consolidándose como una herramienta innovadora para fortalecer la inclusión, la formación y la participación comunitaria.

Para más información o reservas, los interesados pueden comunicarse al 3434 385242.