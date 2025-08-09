Producción
“El Estado se lleva un camión entero, aunque pierdas plata”
Con una mirada crítica y experiencia en carne propia, el Ing. Pablo Risso analiza las retenciones, la pérdida de productores y la presión fiscal sobre el agro • “Yo era productor, pero las retenciones me empujaron a dejar la siembra”, aseguró.
