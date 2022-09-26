La capital de la provincia recibirá a la puesta teatral y multimedial durante el próximo fin de semana. La producción artística llevada adelante por las áreas de cultura de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba realizará funciones gratuitas en la Cámara de Diputados de Entre Ríos y en el Teatro Municipal 3 de Febrero.

El espectáculo llega con su versión de cámara para auditorios pequeños a la capital provincial y realizará funciones el 29 de septiembre a las 19hs en el recinto de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. El día viernes 30 de septiembre la obra se presentará para escuelas de la ciudad con dos funciones, a las 10 y a las 15hs. Finalmente, el 1° de octubre a las 21hs se presentará para el público general en el coliseo mayor de la ciudad.

Todas las funciones serán gratuitas y contarán con la participación de actores y actrices del Taller de Teatro de la Cámara de Diputados que se suman al elenco original de la puesta.

En Seguí, Oro Verde y Ramírez

Además, en el marco de los festejos por el mes de la ciudad de Seguí, el 28 de septiembre, a las 20:30 hs., en Casa de la Cultura (Entre Ríos 833) de dicha localidad, se realizará una función con entrada gratuita. El ingreso será por orden de llegada.

El domingo 2 de octubre a las 19:30 hs., la obra se presentará en la Dirección de Prevención y Seguridad Vial (Los Sauces y Las Golondrinas) de Oro Verde.

En tanto que el lunes 3 de octubre, realizará dos funciones en la Casa Municipal de la Cultura (Belgrano 461) de la ciudad Ramírez, a las 10 hs. destinada a escuelas, y a las 19:30 hs. para público en general, con entrada gratuita.

La realización de estas funciones son posibles gracias a la co gestión con los gobiernos municipales que reciben la puesta.

Elenco y Producción

En Romance de los Pueblos Libres participan las actrices y actores de Entre Ríos Agustina Felizia, Hugo La Barba, Cristian Maldonado, Marcela Mesaros, Eduardo Velázquez, José Prinsich, Cristian Buffa, Leonela Ferreyra, Danor Llano, Irene Castel, Julieta Darquier, Juan Terrussi, Victoria Machado, Ricardo Urbini; el santafesino Ignacio Bellini y el cordobés Pablo Tolosa. La dramaturgia y la dirección corresponden a Miguel Ángel Palma. En las funciones que se desarrollarán en Paraná se sumarán Lucas Báez, Emilio Ruberto, Victoria Bescos, Diana Benedetti, Melina Altamirano, Victoria García, María Betania Maidana, María de los Ángeles Quattrociocchi, Edith Kunath, Facundo Saavedra. Claudia Zaragoza, coordinadora del Taller de Teatro de Diputados, se desempeñará como asistente de dirección.

Los temas musicales originales para el espectáculo han sido compuestos por Carlos Zelko y Miguel Ángel Palma, a excepción del tema final que es de autoría completa de Carlos Zelko. Los videos fueron realizados por el Instituto Audiovisual de Entre Ríos, con el maquillaje de Rosana Ríos. Completan el equipo de realización: Marcelo Díaz como asistente de dirección; Gabriel Romanelli en la coordinación general; Cristian Ayala en los vestuarios; y Lucía Palma en la ambientación de escenas y grabaciones.

Sobre la obra

El proyecto escénico surge a partir del interés conjunto de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, por revalorizar hechos históricos en común, ocurridos hace 200 años. Cuenta con un importante despliegue de producción e integra diversos lenguajes artísticos como el teatro, la música y el audiovisual.