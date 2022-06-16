El domingo 19, a las 19:00 horas, la obra llegará a la Sala Municipal Cine Teatro Victoria. En tanto el día lunes 20 de junio, a las 16:00 horas, será la última función de esta gira en la Plazoleta ACA de Nogoyá. Todas las funciones son con entrada libre y gratuita.

El proyecto escénico surge a partir del interés conjunto de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, por revalorizar hechos históricos en común, ocurridos hace 200 años. Cuenta con un importante despliegue de producción e integra diversos lenguajes artísticos como el teatro, la música y el audiovisual.

La obra aborda situaciones históricas de Entre Ríos, del país y de países limítrofes, ficcionadas, con el eje en el personaje de La Delfina como hilo conductor y relatora. Así, diversos personajes emblemáticos en la historia se cruzan y reflexionan en torno al pasado, a los hechos que protagonizaron, y a sus implicancias en la actualidad. La propuesta busca acercar a estos personajes a su condición más humana y sensible. En el relato, que abarca los años 1820-1821, los espectadores encontrarán diálogos ficcionales entre los personajes que intervienen.

Durante 2021 y 2022, la obra ha realizado funciones en diversas localidades de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, y en Córdoba capital.

“Romance de los pueblos libres” cuenta con autoría y dirección de Miguel Ángel Palma. El elenco está conformado por las actrices y actores de Entre Ríos: Valeria Bassini, Cristian Buffa, Irene Castel, Julieta Darquier, Agustina Felizia, Leonela Ferreyra, Hugo La Barba, Danor Llano, Victoria Machado, Cristian Maldonado, Marcela Mesaros, José Prinsich, Juan Terrusi, Ricardo Urbini, Eduardo Velazquez; el santafesino Ignacio Bellini y el cordobés Pablo Tolosa. Los temas musicales originales para el espectáculo han sido compuestos por Carlos Zelko y Miguel Ángel Palma, a excepción del tema final que es de autoría completa de Carlos Zelko. Los videos fueron realizados por el Instituto Audiovisual de Entre Ríos, con el maquillaje de Rosana Ríos. Completan el equipo de realización: Marcelo Díaz y Yanina Porchetto como asistentes de dirección; Gabriel Romanelli en la coordinación general; Cristian Ayala en los vestuarios; y Lucía Palma en la ambientación de escenas y grabaciones.