Ana D'Angelo, precandidata a vicegobernadora en la fórmula de Pedro Galimberti por la lista Entre Ríos Cambia, fue una de las oradoras en el cierre de campaña realizado este miércoles por la noche en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. "Hasta el domingo tenemos tiempo de dar todo y más de lo que ya dimos: el domingo, el triunfo será nuestro", aseguró.



El cierre contó con la presencia de Facundo Manes, quien viajó para apoyar a Galimberti en la interna de Juntos por el Cambio en Entre Ríos. "Quiero agradecer la presencia de Facundo. Son gestos que no se olvidan y seguramente servirán para fortalecer futuros lazos", destacó D'Angelo.



"Se termina una campaña heroica. Empezó con una decisión que se tomó en Buenos Aires, falta de democracia y discriminatoria, sin entender que aquí había personas de carne y hueso, ciudadanos que piensan y sienten. Nos hicieron enfrentar en una campaña con toda la adversidad, contra recursos absolutamente ostentosos", describió la precandidata, agregando que "nadie de lo que estamos acá se apichonó sino que, lejos de eso, sacamos pecho las mujeres, los jóvenes y los militantes de largas trayectorias para seguir en este camino. Se dieron cuenta que en esta provincia y en este espacio, que se creó de abajo para arriba, las decisiones no se aceptan porque vengan de afuera y de arriba. Los entrerrianos llevamos en nuestro ADN nuestro federalismo y la autonomía", agregó.



En ese sentido, comentó que el espacio liderado por Galimberti "lleva adentro la rebeldía de Alem". "Tenemos dignidad, conducta y coherencia como valores fundamentales para recuperar la política. En este espacio no hubo lugar para la especulación ni para la tibieza. En este lugar estuvieron y están los que tienen fuertes ideales", afirmó.



"Esto no es una campaña más, no estamos peleando por la gobernación y muchas intendencias solamente, estamos peleando por recuperar la credibilidad de la política. Tenemos un Pedro, que jamás hubiese abandonado a su gente, que en la adversidad se fortalece y que tiene profundas convicciones que lo van a hacer llegar a la gobernación".