La apertura de la segunda jornada de la 190ª Junta de Directores de ADEPA contó con una de las voces más escuchadas del análisis económico argentino: Juan Carlos De Pablo. En una charla moderada por Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Capacitación Multiplataforma de ADEPA, el economista desglosó la realidad del programa económico actual, los desafíos de la microeconomía y las perspectivas para los medios de comunicación en un contexto de restricción financiera.

El diagnóstico del plan actual: «No hay Plan B»

De Pablo comenzó su intervención analizando la naturaleza del gobierno de Javier Milei y su enfoque económico. Según su visión, el compromiso con el equilibrio fiscal es innegociable porque el Gobierno entiende que es su única ancla de credibilidad.

«Estamos ante un gobierno que no tiene Plan B porque está convencido de que el Plan A es el único posible», sostuvo De Pablo. Explicó que la política de «emisión cero» y el superávit fiscal no son solo metas técnicas, sino herramientas políticas para contener la inflación. Sin embargo, advirtió que este proceso de estabilización genera una fricción inevitable en la actividad económica diaria, lo que obliga a los empresarios a recalibrar sus expectativas de corto plazo.

La microeconomía y el fin de la especulación financiera

Uno de los puntos más agudos de la exposición fue el llamado de atención a los empresarios —incluidos los dueños de medios— sobre el cambio en las reglas de juego. De Pablo afirmó que se terminó la época donde las empresas se salvaban gracias a la «timba financiera» o la especulación con el tipo de cambio.

«Hoy la rentabilidad no se busca en el Banco Central, se busca en la propia empresa», disparó el economista. En su análisis, el actual escenario de «dólar quieto» y tasas reales obliga a los directivos a mirar hacia adentro de sus organizaciones: «El señor que está esperando que el dólar pegue un salto para pagar los sueldos se va a quedar esperando. Hoy el negocio es la eficiencia operativa, no la especulación cambiaria». Según De Pablo, esto es lo que él denomina la «vuelta a la microeconomía», donde la gestión de costos y la innovación son las únicas vías de supervivencia.

El desafío de los medios y el crédito inaccesible

Ante la consulta de Carlos Jornet sobre cómo romper el círculo vicioso de la falta de inversión y el consumo deprimido, De Pablo fue realista y poco afecto a las soluciones mágicas. Descartó de plano la posibilidad de subsidios o planes de estímulo estatales: «No hay ‘Plan Platita’ versión 2026. La villa sigue y hay que aprender a caminarla».

Sobre la falta de crédito para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) del sector periodístico, el economista señaló que, aunque las tasas bajen, el crédito no aparecerá de la noche a mañana. «El crédito es confianza y la confianza se construye con tiempo. Mientras tanto, el empresario medio tiene que sobrevivir con recursos propios y mucha creatividad». Destacó que, en economías regionales, ciertos sectores como la minería o la energía pueden actuar como «golpazos» positivos que dinamicen la pauta publicitaria local, pero advirtió que no será un fenómeno generalizado.