El peronismo está en pleno debate interno. Tras la llegada al poder de Javier Milei y la implementación de reformas económicas, entre ellas el déficit y la emisión cero para bajar la inflación, la oposición discute cómo proponer una alternativa. “El Presupuesto Nacional 2025 y su incidencia en las provincias” fue el tema convocante en una charla debate en la Facultad de Ciencias Económicas de Paraná, que tuvo a Diego Bossio y a Roberto Felleti como disertantes y a Guillermo Michel como moderador.

“El equilibrio fiscal es importante, pero no alcanza. Más de la mitad del país es pobre y hacen falta políticas que reactiven la actividad económica”, aseguró Diego Bossio, ex diputado y ex director ejecutivo de Anses, en la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos ante los intendentes peronistas que escucharon con enorme preocupación las proyecciones de un Presupuesto que prevé reducir aún más la obra pública y la transferencia de recursos a los gobiernos locales.

En un panel compartido con el ex diputado Roberto Feletti y moderado por Guillermo Michel, ex director general de Aduanas, los referentes económicos del peronismo debatieron sobre el impacto del Presupuesto 2025 sobre las provincias y las inconsistencias de la gestión nacional.

“El presupuesto luce demasiado optimista por el crecimiento y la inflación prevista, que es de 1,4% mensual”, afirmó Bossio ante un público integrado además por diputados y senadores provinciales, dirigentes políticos y estudiantes.

Los disertantes plantearon cuál es el programa que debe proponer el peronismo. “Hay que ocuparse de una agenda que el Gobierno no se está ocupando, que es la del desarrollo, la productividad, la minería, la economía del conocimiento. El peronismo no puede estar peleado con el agro”, aseveró Bossio.

“Necesitamos institucionalizar las reformas económicas y darle rango constitucional al Banco Central para que, con independencia, vele por nuestra moneda sin presiones de la política. Necesitamos un mejor Estado, no destruirlo como propone el Presidente”, concluyó el economista ante un auditorio colmado.

A la consulta de un intendente sobre qué estrategia es posible plantear como opositores, el economista Roberto Felleti reflexionó: “Yo creo que es necesario plantear un transversalistmo federal. El tipo de desestructuración que está sufriendo la Argentina no solo va a golpear a una región o a una provincia o puede discutirse aisladamente. Es necesario recomponer un Pacto Federal y para eso hay que ser transversales. Y en ese sentido creo que las elecciones de medio término son una oportunidad para plantear esta demanda de un federalismo nuevo pero que no es esto que propone Milei y Caputo”.

“No queremos un presupuesto discrecional, ni un manejo arbitrario de la relación con las provincias y, menos aún, un ajuste brutal sobre los sectores más vulnerables como los jubilados”, agregó.

Por su parte, Michel señaló que el objetivo de esta jornada fue “acompañar al reclamo provincial y al reclamo municipal de que se cumpla el federalismo en este presupuesto”.

“Nosotros vemos este presupuesto, más allá de todas las inconsistencias macroeconómicas y microeconómicas, tiene el claro objetivo de quebrar el sistema federal de gobierno, se quiebra la transferencia a las universidades, a las cajas provinciales jubilatorias y además tampoco se cumple con lo firmado recientemente con el gobierno provincial ya que de 173 obras que firmó el gobernador con el jefe de gabinete hace menos de 3 meses, en el presupuesto solo hay 23”.

Finalmente, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, anfitriona del evento sostuvo: “Fue muy valioso el aporte en este panel, nos resultó esclarecedor. Estos espacios son en aras de ayudar a que construyamos mejor. Lo que está claro es que ningún país solamente puede pensar en controlar el gasto y combatir la inflación, sino que tiene que pensar en cómo crecer, cómo desarrollarse, cómo asistir a los propios, cómo producir igualdades. Y de eso se trata”.