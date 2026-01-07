La normativa fue firmada por el interventor del organismo, Marcos Rodríguez Allende, y se enmarca en los recientes cambios en los precios de referencia del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) dispuestos por la Secretaría de Energía de la Nación, junto con las políticas provinciales orientadas al alivio de la carga fiscal sobre los usuarios.

Uno de los puntos centrales de la resolución es la continuidad de la tregua en el incremento del Valor Agregado de Distribución (VAD). En los considerandos se establece la “suspensión transitoria y excepcional del traslado a los usuarios finales del servicio eléctrico en la Provincia de Entre Ríos, de la adecuación del VAD”, manteniéndose vigentes los valores correspondientes a agosto de 2024 hasta fines de febrero de 2026.

La medida también ratifica un beneficio específico para los sectores más vulnerables. El texto dispone el “otorgamiento de un subsidio destinado a los usuarios residenciales urbanos y rurales registrados al mes de diciembre de 2025 en el Segmento Nivel 2 – Menores Ingresos (RASE)”, equivalente al seis por ciento (6%) sobre el VAD, con un tope de consumo mensual de 300 kWh.

Puntos clave de la resolución

En su parte dispositiva, el EPRE fijó las pautas técnicas y administrativas que deberán aplicar ENERSA y las cooperativas eléctricas del interior provincial:

Se aprobaron los nuevos valores del cuadro tarifario correspondientes a enero de 2026, conforme a los fundamentos expuestos en los considerandos.

Se dispuso el traslado de los costos nacionales al esquema local, incluyendo los Precios de Referencia de la Potencia (Potref), el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) del MEM y los valores de transporte de energía eléctrica en alta tensión.

Se instruyó a las distribuidoras a informar con claridad el beneficio provincial en la facturación, incorporando la leyenda destacada “Tarifa Subsidiada por el Estado Provincial” para los usuarios alcanzados.

Se protegió a instituciones sociales, estableciendo que a las Entidades de Bien Público y Clubes de Barrio y de Pueblo se les aplique el precio correspondiente al consumo base de los usuarios residenciales del Nivel 2.

Finalmente, el EPRE aclaró que la vigencia de estos valores queda sujeta a que no se produzcan nuevas modificaciones por parte de la Secretaría de Energía de la Nación. Asimismo, el organismo indicó que permanece a la espera de la reglamentación del Decreto Nacional N° 943/25, que podría introducir cambios futuros en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados.