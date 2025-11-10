La medida se fundamenta en la continuidad de la política provincial de asistencia a determinados segmentos de usuarios, junto con la actualización de los precios mayoristas dispuestos por la Secretaría de Energía de la Nación.

La resolución, firmada por el director jurídico Marcos Rodríguez Allende, establece:

“Aprueba los nuevos valores del cuadro tarifario que obran en el Anexo, para el mes de noviembre de 2025, por los motivos y fundamentos explicitados en los considerandos de la presente”.

Subsidio provincial: alivio para usuarios del Nivel 2

El punto más destacado del nuevo esquema es la ratificación del subsidio provincial que beneficia a los usuarios de menores ingresos.

De acuerdo con el EPRE, por Resolución N° 432/25 SE de la Secretaría de Energía de la Provincia, se prorrogó el beneficio establecido que alcanza a:

Usuarios residenciales urbanos y rurales del Nivel 2 (Menores Ingresos) del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) .

del . Descuento: 6% sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD) .

6% sobre el . Límite: hasta 300 kWh/mes de consumo.

En el texto oficial se aclara que el subsidio es “equivalente al seis por ciento (6%) sobre el valor agregado de distribución (VAD) que las distribuidoras eléctricas de la provincia apliquen en su facturación, hasta un tope máximo de consumo de 300 kWh/mes”.

Asimismo, el EPRE ordena a las distribuidoras incluir una leyenda destacada en las facturas, que indique:

“Tarifa Subsidiada por el Estado Provincial”,

para asegurar que los beneficiarios identifiquen de manera clara el descuento aplicado.

Impacto nacional: actualización de precios mayoristas

Si bien el subsidio provincial se mantiene, el nuevo cuadro tarifario reflejará el impacto de los costos mayoristas nacionales, que deben ser trasladados conforme a las disposiciones del Gobierno nacional.

El EPRE deberá aplicar los nuevos valores correspondientes a:

Precios de Referencia de la Potencia (POTREF) .

. Precio Estabilizado de la Energía (PEE) en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) .

en el . Costos de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión y Distribución Troncal.

Estos ajustes fueron aprobados por las resoluciones RESOL-2025-434-APN-SE#MEC y RESOL-2025-437-APN-SE#MEC de la Secretaría de Energía de la Nación.