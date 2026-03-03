El Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) oficializó este martes, a través del Boletín Oficial Nº 28.287, el nuevo esquema tarifario que regirá para el servicio eléctrico en toda la provincia durante el mes de marzo. La medida ratifica la prórroga de la suspensión de aumentos en el Valor Agregado de Distribución (VAD) y confirma la continuidad de subsidios provinciales para usuarios de menores ingresos y entidades de bien público.

La resolución, firmada por el interventor Marcos Rodríguez Allende, consolida la decisión de no trasladar a las facturas de los usuarios finales los incrementos en los costos operativos de las distribuidoras, manteniendo vigentes los valores establecidos en agosto de 2024.

Según el texto oficial, se dispuso la “suspensión transitoria y excepcional del traslado a los usuarios finales del servicio eléctrico en la Provincia de Entre Ríos, de la adecuación del VAD”. Esto implica que las empresas prestatarias, como Enersa y las cooperativas eléctricas, no aplicarán las actualizaciones de costos que estaban previstas para comienzos de este año.

El organismo fundamentó la decisión en la necesidad de aliviar el impacto económico sobre los hogares entrerrianos en el actual contexto.

Beneficios para sectores vulnerables

La resolución también ratificó la continuidad de los esquemas de asistencia destinados a usuarios de menores recursos. En particular, se confirmó un beneficio adicional para quienes estén categorizados como Nivel 2 (N2) en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

La normativa establece el otorgamiento de un subsidio para usuarios residenciales urbanos y rurales registrados al mes de diciembre de 2025 en el Segmento Nivel 2 – Menores Ingresos, equivalente al 6% sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD).

El beneficio se aplicará hasta un tope de consumo de 300 kWh mensuales. Para su correcta identificación, las facturas deberán incluir la leyenda: “Tarifa Subsidiada por el Estado Provincial”.

Entidades de bien público y cambios nacionales

En sintonía con disposiciones nacionales, el EPRE confirmó que las entidades de bien público, clubes de barrio y de pueblo continuarán con bonificaciones especiales sobre la totalidad de su consumo eléctrico.

No obstante, la resolución advierte sobre la estacionalidad de los subsidios nacionales. De acuerdo con el Decreto Nacional 943/25, durante marzo y abril el bloque de consumo subsidiado se reduce respecto del período estival, fijándose en 150 kWh mensuales para toda la provincia.

Finalmente, el organismo aclaró que la vigencia del actual cuadro tarifario está supeditada a la estabilidad de los costos en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). En caso de que la Secretaría de Energía de la Nación disponga nuevos incrementos en el precio de la energía o el transporte, el esquema provincial podría ser revisado nuevamente.